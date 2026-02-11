Bitr. högskolelektor i idrottsvetenskap, inriktning nutrition
2026-02-11
Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, prestationsutveckling, fysisk aktivitet och hälsa. Vi bedriver forskning med hög kvalitet och samhällsrelevans inom ämnet idrottsvetenskap med fokus på människan i rörelse. Vi utbildar lärare i skolämnet idrott och hälsa, såväl som tränare, hälsovetare, sport managers, idrottsvetare och forskare. Vid GIH arbetar och studerar 160 medarbetare och 1 400 studenter. Högskolan är belägen i centrala Stockholm i nära anslutning till Stockholms Stadion och ett stort idrotts- och friluftsområde.Ämnesbeskrivning
Idrottsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne som tar sin utgångspunkt i idrottsliga praktiker som belyses utifrån humanistiska och samhällsvetenskapliga respektive medicinska och naturvetenskapliga perspektiv. Vid GIH förekommer undervisning och forskning inom de humanbiologiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga kunskapsfälten. Vid GIH finns Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC), Åstrandlaboratoriet (ÅL) och Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV).
Ett biträdande högskolelektorat syftar till att ge möjlighet till att utveckla en självständighet som forskare och ge en såväl vetenskaplig som pedagogisk meritering för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som högskolelektor.
Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att initiera, genomföra och leda forskning inom nutrition, träning och metabol hälsa. Tjänsten innebär även ett nära samarbete med andra projekt inom forskningsmiljön för att både bredda erfarenhet och bidra med specialistkompetens inom näringslära i praktisk kontext.
Arbetsuppgifterna omfattar dessutom att ta fram och utveckla ansökningar om extern forskningsfinansiering, ofta i samverkan med externa partners eller forskarkollegor. Målet är att kandidaten, efter perioden som biträdande lektor, har etablerats som självständig forskare och kan befordras till lektor.
Denna tjänst omfattar främst forskning, undervisning och handledning av kandidat- och masteruppsatser samt doktorander. Undervisningen kommer huvudsakligen att ske inom nutrition, fysiologi och forskningsmetodik inom GIH:s utbildningsprogram på grundnivå, avancerad och doktorandnivå. Undervisningen inom näringsfysiologi avses ha en betoning på tillämpning och praktisk kontext. Undervisningen kommer att ske på engelska och svenska. Dessutom ingår kursadministrationsuppgifter och kursutveckling. Dessutom kan interna och externa uppdrag samt nationell och internationell representation inom området krävas.
Behörighetskrav
Behörig att anställas är den som har:
• Doktorsexamen i idrottsvetenskap, medicinska vetenskaper eller nutrition,
• Examen som legitimerad dietist,
• God samarbetsförmåga.
Bedömningsgrunder för anställning som biträdande högskolelektor
För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:
• Mycket stor vikt läggs vid vetenskapliga färdigheter inom nutritionsforskning ur ett kliniskt och idrottsvetenskapligt perspektiv,
• Mycket stor vikt läggs vid dokumenterad erfarenhet av undervisning inom nutrition med hänseende till kvantitet samt kvalitet,
• Mycket stor vikt läggs vid personlig lämplighet för anställning, såsom självständighet, initiativförmåga, positivt engagemang i forskningsmiljö och kommunikation i arbetsgrupper,
• Mycket stor vikt läggs vid erfarenhet av forskning om nutritionens påverkan på metabol hälsa,
• Stor vikt läggs vid erfarenhet av forskningskommunikation och samarbete med externa partners,
• Stor vikt läggs vid en god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt engelska och svenska,
• Vikt läggs vid administrativa färdigheter som är relevanta för tjänstens uppgifter,
• Vikt läggs vid dokumenterad framgång i att attrahera extern forskningsfinansiering,
Anställningen, motsvarande 100 %, ska gälla tillsvidare under fyra år med möjlighet att efter prövning övergå i en fast anställning. Planerat startdatum är augusti 2026 eller enligt överenskommelse.
Bedömningsgrunder för befordran till högskolelektor
Den sökande bedöms enligt följande meriter:
• För befordran ska sökande genom sin forskning vara etablerad i forskarsamhället, nationellt eller internationellt. I bedömningen ska hänsyn tas till det aktuella ämnets publiceringstraditioner.
• Den sökande ska bedömas att som högskolelektor ha förutsättningar att kunna initiera och självständigt driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet. De vetenskapliga meriterna ska vara dokumenterade så att såväl kvalitet som omfattning kan bedömas.
• Dokumenterad pedagogisk skicklighet. Den pedagogiska skickligheten bör visas genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå samt vara väl dokumenterad.
• Ha förmåga att planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning.
• Dokumenterad högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller på annat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper.Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas.
Ansökningsförfarande
Du ansöker via vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Handlingar bifogas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:
• sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, vetenskapliga och administrativa meriter samt ledningsuppdrag (CV),
• kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet,
• förteckning över vetenskapliga och pedagogiska publikationer. Bland dessa ska sökanden ange högst 10 i hänseendet relevanta publikationer som åberopas i första hand, och dessa publikationer ska biläggas ansökan.
Ansökan ska vara GIH tillhanda senast den 2 mars 2026.
Läs mer om GIH:s medarbetarskapspolicy.
Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.
GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.
