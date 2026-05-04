Bistro Boq Söker Engagerad Personal Till Bar Och Servering
Bli en del av något nytt - Bistro BOQ söker service- och barpersonal!
Vi har skapat en levande bistro mitt i hjärtat av staden, där dofter, smaker och musik tar med våra gäster på en resa till Medelhavet - utan att lämna Blekinge. I en nyrenoverad lokal med handgjort marockanskt porslin och varm atmosfär serverar vi tapas, marockanska smårätter och fräscha drinkar i rytmen av glädje och gemenskap.
Nu söker vi glad och pigg personal till bar och servering - dig som vill möta gäster med ett leende, hålla ordning på tiderna, och bli en självklar del av vårt team.
Vi söker dig som:
Har ett genuint intresse för service och människor
Är positiv, flexibel och gillar att jobba i ett högt tempo
Vill servera med glädje och energi
Är punktlig, pålitlig och redo att ta ansvar
Tidigare erfarenhet är meriterande - men rätt personlighet är viktigast
Vi erbjuder:
En kreativ och nyöppnad arbetsplats med hjärta och känsla
Ett tight team där alla hjälps åt
Möjlighet att växa med oss från starten
Roliga arbetspass fyllda med liv, smaker och musik
Låter det som något för dig? Skicka din ansökan redan idag och bli en del av Bistro BOQ - där varje kväll känns som en minisemester!
Mejla oss på info@bistroboq.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-03
E-post: info@bistroboq.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan - Service/Bar".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bistro BOQ AB
Rådhusgatan 9 (visa karta
371 34 KARLSKRONA
