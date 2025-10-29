Biståndshandläggare (vikariat t.o.m. 2026-12-31)
2025-10-29
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter.
Är du utbildad socionom och vill göra verklig skillnad för barn och unga? Vi erbjuder självständigt arbete med eget ansvar i kombination nära kollegialt samarbete och stöd av teamledare. Söker du ett meningsfullt och varierande arbete? Då är denna tjänst något för dig. Varmt välkommen med din ansökan!
I vårt arbete har du stor möjlighet att planera ditt arbete självständigt och tack vare vår digitaliserade handläggningsprocess har du även möjlighet att arbeta hemifrån några dagar per vecka. Vår arbetsplats är belägen mitt i centrala Uppsala i Stadshuset. Här arbetar vi i ljusa fräscha lokaler och väljer arbetsyta utifrån vilka arbetsuppgifter vi ska utföra.Omsorgsnämndens myndighet ansvarar för att ge insatser till personer med funktionsnedsättningar som behöver stöd i sin vardag. Omsorgsnämndens myndighet är uppdelad i åtta enheter som arbetar riktat till olika målgrupper. Vi söker nu biståndshandläggare till enheten barn och ungdom.Beskrivning av arbetsuppgifter
På enheten barn och ungdom arbetar tio biståndshandläggare, en teamledare och en enhetschef. Enheten ansvarar för att handlägga insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) för barn 0-18 år, med olika typer av funktionsnedsättningar och som är i behov av stöd i sin vardag. Arbetet präglas av ett tydligt barnperspektiv med stort fokus på barns delaktighet.
Du som biståndshandläggare tar emot ansökningar, utreder behov, fattar beslut och följer upp dina ärenden i nära kontakt med barnet, vårdnadshavare och andra i barnets nätverk. Du samarbetar även med andra förvaltningar, myndigheter och regionen. I ditt uppdrag ingår även att informera om myndighetens uppdrag och insatser gällande lagstiftning och brukarens rättigheter. Du kommer också att aktivt söka information om nya domar och använda dig av juridiska databaser för att hålla dig uppdaterad kring rättsläget.
Myndigheten strävar efter att vara transparent gentemot våra brukare och uppfylla vår serviceskyldighet och samtidigt vara rättssäkra och effektiva i vår handläggning. Vi arbetar ständigt med utveckling, både personlig och organisatorisk, och du har möjlighet att bidra till denna utveckling.
Vi erbjuder en introduktionsperiod där du får stöd av en mentor och ett introduktionspaket med utbildningar som är värdefulla i arbetet som biståndshandläggare.Publiceringsdatum2025-10-29Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen. Det är meriterande om du har erfarenhet eller utbildning i individens behov i centrum (IBIC). Vi ser gärna att du har erfarenhet av myndighetsarbete och av målgruppen personer med funktionsnedsättning. Arbetet kräver att du har goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Har du arbetat i datasystemet Lifecare ses även det som meriterande.Som person har du en god empatisk förmåga och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Du är en flexibel person som har förmågan att se möjligheter i förändringar. Vidare är du bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete. Sist men inte minst är du tydlig och säkerställer att dina budskap når fram på rätt sätt.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten, kontakta: Camilla Lodén, enhetschef, 018-727 22 53. Facklig företrädare: Akademikerförbundet SSR/SACO Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34Vision, Tommy Törnberg, 018-727 17 44Akavia, Jonny Eliasson, 018-727 22 12Kommunal, 010-442 82 09
Har du frågor gällande registrering av din ansökan eller rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringsenheten: 018-727 80 18.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OSN-2025-00807". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005) Arbetsplats
Uppsala kommun, Avdelning Myndighet OSN Kontakt
Enhetschef
Camilla Lodén 018-727 22 53 Jobbnummer
