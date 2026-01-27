Biståndshandläggare till vård- och omsorgskontoret
Söker du efter ett varierat och meningsfullt arbete? Vi söker nu en biståndshandläggare!
Vilka är vi?
Vård- och omsorgskontorets huvuduppdrag är att tillgodose behov av stöd, vård och omsorg till människor i livets olika skeden. Värdet skapas i mötet!
Tillsammans skapar vi en meningsfull och trygg vardag för alla som är i behov av vår hjälp. Grunden i vårt arbete är personcentrerat förhållningssätt där arbetet styrs och utgår från brukarens behov.
På myndighetsutövningen arbetar biståndshandläggare, arbetsterapeuter, koordinatorer och administratörer nära varandra och hjälps åt för att skapa en trygg och meningsfull vardag för de vi är till för. Vi handlägger insatser enligt socialtjänstlagen så som hemtjänst, särskilt boende, korttidsboende och trygghetslarm. Vår utgångspunkt är alltid ett rehabiliterande förhållningssätt för att ge den bästa möjliga hjälpen till våra medborgare.
Vi sitter i centralt belägna lokaler på Lindövägen 5A, med närhet till kollektivtrafik. Vårt team värdesätter en god arbetsmiljö och ett gott samarbete, nu söker vi en engagerad kollega som vill göra skillnad tillsammans med oss!Publiceringsdatum2026-01-27Arbetsuppgifter
Som biståndshandläggare utreder och bedömer du behovet av stöd och hjälp utifrån ansökan och gällande lagstiftning, rättspraxis och arbetssätt. Du genomför individuella behovsbedömningar och fattar beslut om de insatser som behövs för att säkerställa en skälig levnadsnivå.
I ditt arbete samarbetar du med brukaren, interna och externa samverkanspartners och anhöriga för att tillförsäkra en god och säker omsorg. Dessutom stöttar och vägleder du brukare och deras anhöriga genom hela processen, så att de får den hjälp de har rätt till.
Vem är du?
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som motsvarande. Du har god kännedom om socialtjänstlagen (SoL). Vidare har du erfarenhet av socialt arbete där du bemött människor i utsatta situationer. Vi ser positivt på om du har erfarenhet av myndighetsutövning, gärna inom äldreomsorg.
Som person är du lyhörd och empatisk med genuint intresse för att hjälpa andra. Du anpassar din kommunikation utifrån den du bemöter och säkerställer att ditt budskap har nått fram.
Du är skicklig på att självständigt planera ditt arbete och säkerställa framdrift i dina ärenden. Vidare ser vi att du har förmåga att fatta omdömesgilla beslut och dokumentera på ett korrekt och tydligt sätt.
I samarbetet med andra bidrar du med en positiv inställning där du delar med dig av din kunskap och erfarenhet till arbetsgruppen. Då vi arbetar med människor ser vi även att du kan behålla lugnet och göra kloka prioriteringar även i stressiga situationer.
Tjänsten kräver att du har god datorvana, goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift samt att du innehar B-körkort för manuell växellåda.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dagtid med möjlighet till flextid
Möjlighet till distansarbete: Delvis
Sista ansökningsdatum: 22 februari
Kontakt: Enhetschef Sandra Persson, 011-152824, sandra.persson@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
