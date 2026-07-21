Biståndshandläggare till utredningsenheten för omsorg vuxna och äldre
Örnsköldsviks kommun / Administratörsjobb / Örnsköldsvik Visa alla administratörsjobb i Örnsköldsvik
2026-07-21
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örnsköldsviks kommun i Örnsköldsvik
Vi söker nu drivna och engagerade biståndshandläggare till vår enhet!Publiceringsdatum2026-07-21Dina arbetsuppgifter
Som biståndshandläggare hos oss kommer du att spela en viktig roll i att utreda och bedöma behovet av insatser enligt Socialtjänstlagen (SOL) för kommunens medborgare. Du kommer att ha ett nära samarbete med medborgare och anhöriga för att säkerställa att de får det stöd de behöver i sin dagliga livsföring, som exempelvis hemtjänst, trygghetslarm eller särskilt boende.
Ditt uppdrag:
Motta ansökningar om stöd enligt socialtjänstlagen för äldre och personer med funktionsnedsättning.
Utreda behov och fatta beslut om insatser som hemtjänst, trygghetslarm eller ledsagning.
Följa upp och utvärdera insatserna för att säkerställa att de uppfyller behoven.
Samarbeta med kollegor och utförare för att skapa de bästa lösningarna för våra invånare.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har en socionomexamen eller annan relevant universitetsutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig samt giltigt körkort med behörighet B.
Det är meriterande om du:
Har erfarenhet av att arbeta med utredning och myndighetsutövning inom socialtjänsten.
Har erfarenhet av arbete enligt BBIC eller IBIC
Erfarenhet av att arbeta i Procapita eller LifeCare.
Utöver formella kompetenser kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
För att lyckas i din roll är det viktigt att du som person:
Är engagerad, empatisk och har förmåga att skapa goda relationer med olika människor i olika livssituationer.
Kan förstå människors livssituation, behov och mål, och kan omvandla dem till konkreta insatser.
Är strukturerad, organiserad, noggrann, ansvarsfull och har god förmåga att hantera ärenden skyndsamt och effektivt.
Har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift.
Vad du får av oss:
Ett meningsfullt arbete där du verkligen bidrar till samhället.
Möjligheten att utvecklas inom ett dynamiskt område med goda framtidsutsikter.
Ett stöttande, kompetent och inkluderande team som värnar om varandra.
Mentorskap samt stöd av enhetens ärendehandledare.
Möjlighet till individuell handledning och handledning i grupp.
Ansök nu och bli en del av vårt fantastiska team i Örnsköldsvik! Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare.
Välkommen med din ansökan där du bifogar både CV och personligt brev, intervjuer sker löpande.
Inspireras av hur det är att bo, leva och verka i Örnsköldsvik
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - "Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv" - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är pass, internationellt ID-kort, körkort+personbevis från Skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap. För en del tjänster krävs uppvisade av utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kan kräva svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445), http://www.ornskoldsvik.se
Järnvägsgatan 6 (visa karta
)
891 31 ÖRNSKÖLDSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Välfärdsförvaltningen Kontakt
Camilla Norberg, Vision 0660-265385 Jobbnummer
10007898