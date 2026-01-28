Biståndshandläggare till Tyresö kommun myndighet äldre
2026-01-28
Vad vi gör och vill
Vårt uppdrag är att ge stöd och service enligt Socialtjänstlagen till våra Tyresöbor.
Vi är en trivsam och mycket engagerad enhet med god stämning och hög trivsel. Vårt fokus är att möta äldreomsorgen i framtiden. Vi vill tänka nytt och prova alternativa digitala arbetssätt. Vi följer upp och säkerställer att våra Tyresöbor kan leva och åldras tryggt i kommunen. Vi vill ha motiverade och engagerade medarbetare och en bra balans mellan arbete och fritidPubliceringsdatum2026-01-28Om tjänsten
Som biståndshandläggare hos oss är du tillsammans med dina kollegor ansvarig för att tillhandahålla information, vägledning och stöd till våra äldre Tyresöbor enligt Socialtjänstlagen.
Ditt arbete kommer innebära självständig handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen samt tillhörande arbetsuppgifter för uppdraget.
Våra förväntningar är att du aktivt vill bidra och att du deltar i enhetens utvecklingsarbete liksom i samverkan med andra aktörer. Hos oss har vi avgiftshandläggare som hanterar avgiftsbeslut. Tjänsten är en tillsvidareanställning 100% och tillsätts snarast enligt överenskommelse.
Vem är du?
- Du har en Socionomexamen med inriktning äldre- och funktionshinder alternativt en likvärdig högskole-/universitetsexamen med motsvarande innehåll som anses likvärdig, stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet. Det är meriterande att du har erfarenhet av biståndshandläggning med målgruppen äldre.
- Du kan hantera olika dokumentationssystem med fördel Life Care och IBIC.
- Du tycker om att arbeta i team med fokus på utveckling liksom att du tycker om att ha variation på dina arbetsuppgifter.
- Du har en god slutledningsförmåga och tycker om att arbeta självständigt och lösningsfokuserat.
- Du har lätt för att skapa förtroende, har en god samarbetsförmåga och är duktig på att kommunicera tydligt i både tal och skrift.
- Du är en trygg och stabil person som tycker om att arbeta strukturerat och med eget ansvar.
Välkommen med din ansökan
Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss:
Gruppledare Nathalie Åkerström, nathalie.akerstrom@tyreso.se
, Tel. 070-488 95 58
Gruppledare Julia Lenberg, julia.lenberg@tyreso.se
, Tel. 072-469 53 66
Enhetschef Åsa Bratt, asa.bratt@tyreso.se
, 070-488 93 74
Intervjuer kommer ske löpande under ansökningsperioden så tveka inte med att ansöka redan nu. Sista ansökningsdag är 2026-02-08
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna finner du här: http://www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer
Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.tyreso.se/jobba-hos-oss.html
Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss här trivs nya tankar!
Äldre- och omsorgsförvaltningens uppdrag är att på olika sätt hjälpa Tyresöbor som är i behov av extra stöd. Våra uppgifter omfattar omsorg om äldre människor och personer med funktionsnedsättning. I ansvarsområdet ingår även den kommunala hälso- och sjukvården.
Vi som arbetar här har alltid individen i fokus och samverkar för att uppnå bästa resultat. Som medarbetare hos oss gör du en viktig insats för samhället - och dina medmänniskor.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
