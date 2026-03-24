Biståndshandläggare till socialpsykiatrin i Järva
2026-03-24
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Välkommen till en arbetsgrupp där erfarenhet och glädje på jobbet går hand i hand! Nu flyttar en av våra medarbetare från Stockholm och vi söker en ny kollega till socialpsykiatrin.
Området består total av 47 biståndshandläggare samt LSS handläggare. Vi är uppdelade i tre enheter, LSS barn, LSS vuxna och socialpsykiatrin, där området leds av en områdeschef och varje enhet har en enhetschef och gruppledare. Vi har även en mottagningsgrupp som idag består av tre kompetenta kollegor som stöttar och hanterar ärenden för alla enheter. Socialpsykiatrin består idag av 16 handläggare och där det dagliga arbetet leds av en gruppledare. Din närmaste chef är enhetschefen för socialpsykiatrin. Är du redo för nästa steg och vill jobba i en stadsdel och enhet som värnar om sina medarbetare och vill göra skillnad för sina invånare, så kom in med din ansökan! Intervjuer kommer ske löpande under rekryteringsprocessen.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett viktigt och meningsfullt uppdrag där du möter individer med olika typer av behov som ansöker om stöd i vardagen. Hos oss så har vi en hög trivsel och en arbetsmiljö som vi värnar om.
Som ny hos oss erbjuds du introduktion med en introduktionsplan som följs upp och utvärderas. Vi anpassar introduktionen utifrån tidigare erfarenheter av yrket och ger dig nära arbetsledning och stöd anpassat till dina behov och förutsättningar. Vi erbjuder dig även friskvårdsbidrag om 3000kr/ år, möjlighet till semester växling, flexibel arbetstid med vinter- och sommararbetstid. Visst hemarbete förekommer när arbetet tillåter det.
Din roll
Några av vanligaste arbetsuppgifterna som biståndshandläggare inom socialpsykiatrin är:
• Utreda och fatta beslut inom socialtjänstlagen och LSS.
• Följa upp beslut.
• Samverka med interna och externa samverkanspartners.
• Delta och hålla i SIP möten.
Våra medarbetare och chefer har en stark drivkraft att hitta nya vägar och metoder i arbetet. Som anställd hos oss kan du göra skillnad genom att bidra med dina idéer, ditt engagemang och mod.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig med:
Socionomexamen eller annan likvärdig utbildning.
Dokumenterad kunskap om målgruppen socialpsykiatrin.
Kunskap om lagstiftningarna, LSS och socialtjänstlagen.
Dokumenterad erfarenhet av myndighetsutövning inom socialpsykiatrin.
Kunskap inom utskrivningsmodulen LIFECARE SP.Publiceringsdatum2026-03-24Dina personliga egenskaper
Vi vill att du som handläggare är professionell (Agerar professionellt både utifrån yrke och roll, trygg, stabil och har självinsikt). Är Självgående (Tar ansvar för ditt arbete. Strukturerar och driver självständigt uppgifter vidare).
Du ska vara stabil ( Är lugn, stabil och kontrollerad vid pressade situationer) samt även noggrann (Förmåga att se detaljer). Då en stor del av arbetet består av dokumentation, journalföring och administration behöver du ha mycket god förmåga att kunna hantera flera saker samtidigt.Övrig information
I denna rekrytering kan du komma att behöva visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Vi rekryterar utan personligt brev för att stärka fokus på kompetens och erfarenhet för denna roll. När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor. När vi bedömer din ansökan utgår vi från ditt CV och de frågor som du har besvarat. Efter sista ansökningsdag går vi igenom alla ansökningar.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss.https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/jarva/
kan du läsa mer om Järva stadsdelsförvaltning.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1514". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad,Järva stadsdelsförvaltning,Beställare socialpsykiatri vuxna Kontakt
Kamran Ronaghi, Enhetschef kamran.ronaghi@stockholm.se 0850803146 Jobbnummer
9815291