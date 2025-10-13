Biståndshandläggare till socialförvaltningen i Lekebergs kommun
2025-10-13
Lekeberg ligger mitt emellan storstadens utbud och landsbygdens idyll!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarskap och ledarskap präglas av delaktighet och påverkansmöjligheter. Vi strävar emot att vara en effektiv, hållbar och trygg kommun för våra kommuninvånare och medarbetare.
Positiv utveckling och framtidssatsningar kännetecknar Lekeberg och vi styr mot nya och spännande utmaningar! Vill du vara med på resan? Läs mera om vår kommun på www.lekeberg.se
Socialförvaltningen bedriver en bred verksamhet inom äldreomsorg, funktionshinderområdet, hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg. Vi har för närvarande ca 250 medarbetare.
Vill du arbeta inom vår förvaltning så är du i en organisation där vi sätter människors behov av stöd i centrum. Ett bra bemötande och ett professionellt förhållningssätt till våra brukare är ett ledord för kvalitet inom vårt arbete. Vi arbetar utifrån ett synsätt där vi i alla led fokuserar på att de resurser och förmågor som finns hos varje människa ska tillvaratas. Vi uppmuntrar till delaktighet och eftersträvar alltid ett gott bemötande med respekt för den personliga integriteten.
Individ- och familjeomsorgen består av 23 medarbetare inom barn, vuxen och öppenvård. Vi har ett nära ledarskap med fyra operativa teamledare samt en IFO-chef.
Är du intresserad av att arbeta som biståndshandläggare inom socialförvaltningen på Lekebergs kommun? Då har vi en spännande möjlighet för dig att vara en del av vår organisation som präglas av delaktighet, respekt och professionellt bemötande. Tjänsten är en del av vår satsning på att stärka verksamheten, vi utökar nu teamet från tre till fyra biståndshandläggare.
Som biståndshandläggare blir du en viktig del av vårt team inom individ- och familjeomsorgen. Vi arbetar enligt Individens behov i centrum (IBIC), där fokus ligger på att se hela människan och utgå från varje individs egna mål och förutsättningar. Ditt uppdrag blir att, tillsammans med den enskilde, ev. anhöriga och andra professioner, skapa förutsättningar för ett så självständigt och tryggt liv som möjligt. Arbetet bedrivs utifrån gällande lagstiftning, politiskt uppsatta mål samt interna riktlinjer och rutiner.
Ansvarsområden
• Utföra myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
• Genomföra utredningar samt följa upp beviljade insatser
• Samverka med kollegor, andra verksamheter och externa aktörer för att skapa helhetslösningar för den enskilde (tvärprofessionell samverkan)
Kvalifikationer
• Socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng som bedöms likvärdig.
• B - körkort
• Erfarenhet av att arbeta inom socialtjänsten, gärna som biståndshandläggare
• Goda kunskaper i lagstiftning och regelverk inom socialtjänsten
• Förmåga att arbeta självständigt och i team
Dina personliga egenskaper
Som biståndshandläggare behöver du ha förmåga att möta människor i olika livssituationer med respekt, empati och professionalism. Du har ett gott bemötande och kan skapa förtroendefulla relationer samtidigt som du står trygg i din myndighetsroll.
Du är strukturerad, självständig och har förmåga att fatta beslut utifrån gällande regelverk. Arbetet kräver att du kan organisera och prioritera dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt samt anpassa dig till förändringar i verksamheten.
Eftersom arbetet innebär nära samverkan med kollegor, andra professioner och externa aktörer är god samarbetsförmåga en förutsättning.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder:
• Friskvårdsbidrag på 2 000 kr/år
• Möjlighet till förmånsbil/personalbil och förmånscykel
• Ett nära och tillgängligt ledarskap
• Fri parkering
• Kompetensutveckling anpassad efter dina erfarenheter
• Möjlighet till distansarbete
• Möjlighet till semesterväxling
• En arbetsplats med engagerade kollegor och god gemenskap
Om du vill vara en del av en engagerad och utvecklingsorienterad organisation där varje individ är viktig, då är Lekebergs kommun rätt plats för dig. Besök vår hemsida på www.lekeberg.se
Ersättning
