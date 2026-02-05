Biståndshandläggare till Norra innerstadens stadsdelsförvaltning.
2026-02-05
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.
Välkommen till oss
Vill du arbeta med myndighetsutövning och är intresserad av målgruppen äldre? Biståndsbedömning för äldre ansvarar för myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen för personer över 65 år.
Vi utreder, beslutar, beställer och följer upp insatser för vår målgrupp. Området leds av områdeschef och innefattar fyra enheter inom området biståndsbedömning för äldre som sammanlagt består av 81 engagerade medarbetare. I gruppen hjälps vi åt och stöttar varandra vid arbetstoppar, delar med oss av kunskap och vår arbetsglädje.
Din roll
Som biståndshandläggare ansvarar du för att utreda behov, bedöma, besluta och följa upp insatser enligt Socialtjänstlagen för personer över 65 år. Uppföljning av beviljade insatser, verkställighet och kostnader ingår som ett led i handläggningen. Arbetet består till stor del av dokumentation och möten med andra och ställer därför stora krav på god kommunikation i tal och skrift.
I denna annons söker vi två tillsvidareanställda.
Vi erbjuder
Vill du bli en del av vårt härliga, stora och engagerade gäng? Du blir i så fall en del av en arbetsplats som präglas av professionalism, värme och hög arbetsmoral. Som tillsvidareanställd har du möjlighet till semesterväxling, flextid och friskvårdsbidrag. Vi tillämpar även sommararbetstid. Vi sitter i fräscha lokaler i öppet kontorslandskap, nära Odenplan och Torsplan med goda allmänna kommunikationer.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Socionomexamen eller utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Goda kunskaper i Socialtjänstlagen samt rättspraxis.
Tidigare erfarenhet av biståndsbedömning genom myndighetsutövning inom äldreomsorg eller LSS.
God förmåga i det svenska språket i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
Kunskap om Stockholms stads riktlinjer inom socialtjänstens äldreomsorg.
Erfarenhet av att arbeta med biståndsbedömning inom Stockholms stad.
Praktisk erfarenhet och kunskaper inom dokumentationssystemet Paraply samt LifeCare.
Vi behöver dig som är flexibel och har lätt att ställa om vid ändrade omständigheter. Inom biståndsbedömning kommer du fatta många beslut och vi söker dig som fattar beslut med omdöme och agerar utifrån dem trots att det kan vara begränsad information, tidspress eller svåra omständigheter. Som person är du strukturerad med god förmåga att organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Vi söker dig som har god samarbetsförmåga ständigt med individen i fokus. För att lyckas i rollen som myndighetsutövare är det viktigt att du är professionell i din yrkesroll och kan skilja på det personliga och det professionella samt att du är trygg, stabil och har självinsikt.
I denna rekrytering kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper, motivation och engagemang för uppdraget. Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
