Biståndshandläggare till myndighetsavdelningen
2025-09-18
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!

Arbetsuppgifter
Nu söker vi biståndshandläggare till Myndighetsavdelningen med placering på Ljungadalsgatan i Växjö. Som biståndshandläggare hos oss arbetar du utifrån socialtjänstlagen med inriktning främst äldre.
Dina arbetsuppgifter innebär att du inhämtar information, utreder, fattar beslut om insatser och följer upp insatser och beslut utifrån Socialtjänstlagen.
Du kommer arbeta i arbetslag där det finns mycket samlad erfarenhet och kunskap och där nära samarbete är självklart.
Förutom kontakt med den enskilde, anhöriga och vårdnadshavare har du nära samarbete med verkställighet inom hemtjänst samt andra professioner och myndigheter.
På arbetsplatsen sitter flera olika arbetsgrupper så som biståndshandläggare ordinärt boende, LSS handläggare, handläggare för korttidsplatser/ Särskilt boende och boendesamordning, delsystemsansvariga och avgiftshandläggare.
Vi har en kommitté som arbetar hälsofrämjande med att ordna olika aktiviteter över året både fysisk aktivitet och sociala sammankomster. På myndighetsavdelningen arbetar vi aktivt med att skapa goda förutsättningar i en lärande miljö. Växjö kommun har friskvårdsbidrag till sina anställda.Kvalifikationer
För att arbeta som handläggare ska du ha svensk socionomexamen eller annan relevant examen på minst grundnivå i högskolan.
Du bör ha erfarenhet av myndighetsutövning och det är meriterande om du har erfarenhet från handläggning inom biståndshandläggning äldreomsorg. Det är även meriterande om du har kunskap om målgruppen.
Det är viktigt att du har goda kunskaper i gällande lagstiftning och förmåga att tillämpa den i arbetet. Vidare behöver du vara utvecklingsorienterad och ha ett intresse och engagemang för verksamhetens utveckling framåt.
Datorvana är viktigt då dokumentation, söka information, ha kontakter via mejl, teams och andra kanaler är en stor del av det dagliga arbetet. Vi använder oss av Lifecare och LINK.
Du behöver ha hög samarbetsförmåga med såväl dina närmaste kollegor som övriga samarbetspartner internt och externt. Möten, såsom SIP (samordnad individuell plan) och teamkonferenser är återkommande i arbetet.
Arbetet kräver förmåga att planera och självständigt utföra de arbetsuppgifterna som ingår i uppdraget. Du behöver ha en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Rekrytering sker löpande.
B-körkort är ett krav för tjänsten.
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av ålder, kön och utländsk bakgrund.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Du söker tjänsten genom länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
Arbetsgivare Växjö Kommun
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Anette Nygård Jönsson 0470 –413 64 Jobbnummer
