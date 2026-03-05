Biståndshandläggare till myndighet arbete och bostad (vikariat)
Uppsala kommun, Avdelning Myndighet OSN / Administratörsjobb / Uppsala Visa alla administratörsjobb i Uppsala
2026-03-05
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter.
Har du erfarenhet av myndighetsutövning och arbete utifrån LSS och SoL? På myndighet arbete och bostad får du möjlighet att arbeta i en spännande och utvecklande miljö där du kan växa både professionellt och personligt. Känns det rätt för dig? Då vill vi gärna höra från dig!
Omsorgsnämndens myndighet består av cirka 100 medarbetare och ansvarar för insatser till personer med funktionsnedsättning. Här arbetar biståndshandläggare, teamledare, enhetschefer och olika stödfunktioner, och vi samarbetar tätt med äldrenämndens myndighet.
På enheten myndighet arbete och bostad arbetar 10 biståndshandläggare, en teamledare och en enhetschef. Enheten ansvarar för insatser enligt LSS för personer med funktionsnedsättningar.
Vi erbjuder
Hos oss får du en arbetsplats där utveckling, samarbete och kvalitet står i fokus. Vi erbjuder ett varmt och stöttande team, möjlighet till hemarbete några dagar i veckan, moderna arbetslokaler i nya stadshuset i centrala Uppsala samt 3000 kr i friskvårdsbidrag per år. Som ny hos oss erbjuder vi en introduktionsperiod där du får stöd av en mentor. Publiceringsdatum2026-03-05Dina arbetsuppgifter
Som biståndshandläggare utreder, bedömer och beslutar du om insatser som bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS. Du följer upp insatser för att säkerställa kvalitet och delaktighet och har nära kontakt med den enskilde, företrädare och andra professioner. I rollen ingår även att informera om myndighetens uppdrag, lagstiftning och rättigheter.
Arbetet är komplext och periodvis intensivt, vilket kräver att du kan planera och strukturera ditt arbete självständigt. Du arbetar nära kollegorna och har stöd av teamledare.
För oss är det viktigt att:
• göra skillnad för våra brukare
• arbeta tillsammans - teamarbete
• tänka nytt - för våra brukares bästa
• få möjlighet att utvecklas inom yrkesrollenKvalifikationer
Krav:
• socionomexamen eller examen från sociala omsorgsprogrammet
• goda datorkunskaper och vana att arbeta med digitala verktyg
• mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska
Meriterande:
• erfarenhet av myndighetsutövning och av arbete utifrån socialtjänstlagen (SoL) eller LSS
• kunskaper i verksamhetssystemet Lifecare
• erfarenhet av arbete med metoden individens behov i centrum (IBIC)Dina personliga egenskaper
Som person är du lyhörd och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Du är flexibel och kan se möjligheter i förändringar. Vidare är du bra på att strukturera, planera och prioritera i ditt arbete. Jobbet passar dig som är lugn och samlad i olika situationer och har förmågan att fokusera på rätt saker. Sist men inte minst är du en kommunikativ person som har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera.Övrig information
Detta är en tidsbegränsad anställning som sträcker sig till 31 januari 2027.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Christina Rosendahl, enhetschef, 018-727 87 30.Facklig kontakt
Akademikerförbundet SSR, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta rekryteringsenheten: 018-7263957
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OSN-2026-00250". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005) Arbetsplats
Uppsala kommun, Avdelning Myndighet OSN Kontakt
Verksamhetschef
Christina Rosendahl 018-7278730 Jobbnummer
9779367