Biståndshandläggare till Myndighet Äldre
2025-09-04
Vill du vara med på Järfälla kommuns resa in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Järfälla ännu bättre tillsammans med oss!
Nu har du chansen att bli en del av något stort. Vårt team skapar förändring varje dag samtidigt som vi lägger grunden för morgondagens socialtjänst. Vill du vara med på vår spännande resa? Då är det just dig vi söker!
Vi på Myndighet Äldre anser att olikheter kompletterar och förenar. Vi ser skillnader som en styrka och nyckeln till framgång är att utveckla verksamheten tillsammans. I den här rollen kommer du att ha ett nära och tydligt ledarskap och kollegor som arbetar mot samma mål. Om du trivs av att vara med och påverka en enhet i förändring - ja då kommer du trivas här hos oss!
Här på Myndighet Äldre kommer du att få ett spännande och utmanande arbete med fantastiska kollegor. Det är så våra medarbetare beskriver sin arbetsplats när vi frågar dem. Vi bryr oss om varandra och har en närvarande ledning med en kontinuerlig extern handledning. Du kommer att ha möjlighet till distansarbete och work-life balance. Vidare kommer du att ha många fler förmåner som vi gärna berättar om.
Vad gör en biståndshandläggare på Myndighet Äldre?
Under dina första dagar hos oss kommer du att tillsammans med din mentor få en individuellt utformad introduktionsplan. Mentorn kommer att finnas som ett nära stöd under hela din introduktion. När du sedan blir varm i kläderna kommer du att få ett mångfacetterat arbete med många möten med människor som befinner sig i svåra situationer i livet. Du kommer även möta mycket glädje och livsvisdom. Tillsammans med mentor, kollegor och chef utvecklar du morgondagens socialtjänst.
Som biståndshandläggare utreder och bedömer du vilka behov av stöd våra brukare har rätt till. Vi arbetar med stöd av Socialtjänstlagen samt Lagen om riksfärdtjänst. I din roll ansvarar och planerar du ditt arbete självständigt. En stor del av arbetet innebär att följa upp och nypröva redan beviljade insatser. I vårt arbete använder vi verksamhetssystemet Lifecare och kartlägger brukarens behov enligt IBIC. Vi arbetar mycket med att utveckla vår verksamhet mot gemensamma mål. I din roll kommer du att bli en naturlig del av detta och detta skulle exempelvis handla om att delta i någon av våra arbetsgrupper, VINR, demens och arbetsmiljö.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten hos oss vill vi att du har:
• Socionomexamen eller annan utbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren.
• Mycket god svenska i tal och skrift.
Meriterande:
• Erfarenhet av myndighetsutövning inom Socialtjänstlagen
• Erfarenhet av målgruppen äldre.
För att du ska kunna arbeta som biståndshandläggare behöver du vara strukturerad, flexibel, självgående och att du handlar i enlighet med fattade beslut. Eftersom vi arbetar mycket tillsammans så är det viktigt att du har god samarbetsförmåga och personlig mognad. Att du har lätt för att skapa goda professionella relationer till andra tänker vi är ett kvitto på detta. Vi arbetar med människor som inte sällan är i en utsatt och sårbar situation och det gör att vi vill att du har en förmåga att se på situationer utifrån olika perspektiv. Vi ser även att du, precis som vi, ser socialtjänsten som en helhet och verkar för våra brukares bästa!
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för kandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller.
Vi kontrollerar även medborgarskap, uppehålls-och arbetstillstånd, betygsunderlag och referenser, förbered det gärna redan när du ansöker.
Järfälla kommun arbetar med en kompetensbaserad rekryteringsprocess för en fördomsfri rekrytering. Vi på Socialförvaltningen arbetar tillsammans oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Olikheter berikar och möjliggör utveckling för alla framåt! Kan du det finska språket har vi det som merit, då Järfälla kommun är ett finskt förvaltningsområde.
Urval och intervjuer sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan idag. Provanställning kan förekomma.
