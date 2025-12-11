Biståndshandläggare till mottagningen inom beställarenheten i Järva
2025-12-11
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Välkommen till en arbetsgrupp där erfarenhet och glädje på jobbet går hand i hand! Nu utökar vi med ytterligare en kollega i mottagningsgruppen.
Området består total av 47 biståndshandläggare samt LSS handläggare. Vi är uppdelade i tre enheter: LSS barn, LSS vuxna och socialpsykiatrin. Området leds av en områdeschef och varje enhet har en Enhetschef och gruppledare. Mottagningsgruppen består idag av två kompetenta kollegor som stöttar och hanterar ärenden för enheten.
Är du redo för nästa steg och vill jobba i en stadsdel och enhet som värnar om sina medarbetare och vill göra skillnad för sina invånare - Välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder
Hos oss får du ett viktigt och meningsfullt uppdrag där du möter individer med olika typer av behov som ansöker om stöd i vardagen. Hos oss har vi en hög trivsel och en arbetsmiljö som vi värnar om. Som ny hos oss erbjuds du introduktion med en introduktionsplan som följs upp och utvärderas. Vi anpassar introduktionen utifrån tidigare erfarenheter av yrket och ger dig nära arbetsledning och stöd anpassat till dina behov och förutsättningar.
Vi erbjuder dig även friskvårdsbidrag, möjlighet till semesterväxling, flexibel arbetstid med vinter- och sommrarbetstid. Visst hemarbete förekommer när arbetet tillåter det.
Läs gärna mer om våra förmåner här.
Din roll
Några av mottagningens viktigaste arbetsuppgifter är att göra tillhörighetsbedömningar, förhandsbedömningar, ta emot ansökningar, närvara vid olika möten/hembesök och hänvisa personer rätt.
Du kommer att ha dagliga arbetsuppgifter så som:
Gör tillhörighetsbedömningar för hela enheten.
Registrera inkommande ärenden/ ansökningar.
Behandlar ansökningar enligt SoL och LSS (deltar i SIP, begär in underlag, enklare utredningar).
Arbetar i Lifecare inför utskrivningar (socialpsykiatrins modul) deltar i utskrivningsplanering för nya klienter, vid ansökan fördelas ärendet till handläggare.
Förhandsbedömer enligt SoL och LSS (beslut att ej inleda utredning).
Arbetet i mottagningsgruppen innebär att du kommer vara spindeln i nätet och du är ambassadör för enheten och socialtjänsten, har ett respektfullt och gott bemötande till de du kommer i kontakt med. Våra medarbetare och chefer har en stark drivkraft att hitta nya vägar och metoder i arbetet. Som anställd hos oss kan du göra skillnad genom att bidra med dina idéer, ditt engagemang och mod.
Din närmaste chef är enhetschefen för socialpsykiatrin.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Socionomexamen.
Har kunskap om gällande lagstiftningar, LSS och socialtjänstlagen.
Erfarenhet från målgruppen, LSS barn/vuxna samt även socialpsykiatri.
Det är meriterande om du har:
Kunskap inom datasystem, så som: Paraplyet och LIFECARE.
Tidigare erfarenhet inom myndighetsutövning, så som biståndsbedömare/socialsekreterare inom Stockholms stad.
Förmågor och färdigheter vi lägger extra vikt vid under denna rekrytering är:
Professionell (Agera professionell både utifrån yrke och din roll, trygg, stabil och har självinsikt)
Självgående (Tar ansvar för ditt arbete. Strukturerar och driver självständigt uppgifter vidare).
Stabil (Är lugn, stabil och kontrollerad vid pressade situationer).
Noggrann (Förmåga att se detaljer. Grundlig i ditt sätt att planera och levererar med hög kvalité).
Din ansökan
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss.https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/jarva/
kan du läsa mer om Järva stadsdelsförvaltning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-25
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6996". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad,Järva stadsdelsförvaltning,Beställare socialpsykiatri vuxna Kontakt
Kamran Ronaghi, Enhetschef kamran.ronaghi@stockholm.se 0850801000 Jobbnummer
9640210