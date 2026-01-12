Biståndshandläggare till Hemgångsteamet
2026-01-12
Hos Bodens kommun blir du en del av samhällsutvecklingen och arbetar med lösningar för en hållbar framtid. Du möts av stöd, förtroende och möjlighet att växa - tillsammans med engagerade kollegor.
Vi tror på att våga prova nytt och erbjuder trygga villkor samt ett meningsfullt arbete, både i din yrkesroll och som människa.
Läs mer om vad vi erbjuder på www.boden.se/jobbaiboden
Garnis Korttidsboende söker en biståndshandläggare till Hemgångsteamet.
Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med behovsbedömning, besluta om bistånd enligt socialtjänstlagen för den första tiden i hemmet efter korttidsvistelse. Tjänsten medför även att tillsammans med kollegor och chef samordna beslutade insatser vid planering av hemgång. Utredning av enskildas behov sker enligt IBIC.
Uppdraget som biståndshandläggare i hemgångsteamet innebär att möjliggöra en trygg och säker hemgång för personer som vistats på korttidsboendet. Arbetet innebär att du på ett rättssäkert sätt hjälper den enskilde att känna trygghet och säkerhet i samband med återgång till sitt eget boende.
Du ser möjligheter, du trivs med att samverka med kollegor och chef samt att handlägga ärenden beslutsamt och med omdöme.Kvalifikationer
Socionom eller högskoleutbildning med inriktning social omsorg eller annan högskoleutbildning som bedöms likvärdig. Erfarenhet av myndighetsutövning inom socialt arbete är en merit.
Egenskaper vi söker hos dig: Arbetet ställer krav på god kommunikativ förmåga, muntligt såväl som skriftligt. Din samarbetsförmåga är god, du har ett lyhört förhållningssätt och kommunicerar tydligt såväl som pedagogiskt. I myndighetsrollen krävs en god förmåga att kunna göra objektiva och sakliga bedömningar samt att fatta tydliga beslut i enlighet med gällande regelverk och rättspraxis. Social kompetens och empatisk förmåga är viktiga egenskaper.
Du ser möjligheter i varje situation samt är ansvarstagande och flexibel. Du har även god samarbetsförmåga.
B-Körkort erfordras.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Boden är en modern småstad i hjärtat av den gröna omställningen. Här bygger vi framtidens samhälle med hållbara lösningar för boende, företagande och vardag. Kommunen spelar en viktig roll i regionens utveckling, med närhet till både stad, natur och två älvdalar. Det vi kallar närhetsliv.
Som medarbetare hos oss blir du en del av ett samhälle i tillväxt. Vi erbjuder en miljö där du kan växa i din roll, där idéer uppmuntras och där du gör skillnad, för både människorna här och för framtiden.
Vid alla nyanställningar måste ett utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister lämnas in. Observera att kuvertet inte får vara öppnat när vi tar emot det.
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bodens Kommun
Bodens kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Helene Karlsson 0921-62702 Jobbnummer
