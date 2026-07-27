Biståndshandläggare till funktionsnedsättning vuxna
Stockholms kommun / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-07-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.
Välkommen till oss
Verksamhetsområdet vuxen och funktionsnedsättning består av fyra enheter; vuxenenheten, socialpsykiatriska enheten samt två stycken enheter för funktionsnedsättning. Området leds av en områdeschef, fyra enhetschefer och en gruppledare. Verksamhetsområdet vuxen och funktionsnedsättning strävar efter hög tillgänglighet och gott bemötande gentemot våra brukare, samarbetspartners och varandra. Vi uppmuntrar utvecklingsarbete och ser gärna att alla medarbetare är med och bidrar till att förbättra vår verksamhet.
Området funktionsnedsättning är indelat i två enheter och består totalt av 16 biståndshandläggare och en administrativ handläggare. Vi söker nu en biståndshandläggare till enheten funktionsnedsättning vuxna då en av våra medarbetare går vidare till nya äventyr.
Vi erbjuder
Vi sitter i fräscha lokaler i kontorslandskap med närhet till Karlaplan och rekreationsområdet Djurgården. Vi har flextid, friskvårdsbidrag och tillämpar sommararbetstid.
Din roll
Som biståndshandläggare arbetar du med individen i centrum. Arbetet är mångfacetterat då du i dialog med den enskilde och eventuella företrädare ska arbeta för att hitta den bästa lösningen för den enskilde. Som biståndshandläggare ansvarar du för att utreda behov, bedöma och besluta om samt följa upp insatser för vuxna personer med funktionsnedsättning både enligt SoL och LSS. En stor del av arbetet utgörs av samverkan med andra aktörer och det ställer krav på god kommunikation i tal och skrift. Vi söker dig som trivs med ett omväxlande arbete där den ena dagen inte är den andra lik.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Socionomexamen alternativt beteendevetenskaplig högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer är likvärdig
Tidigare erfarenhet som biståndshandläggare/LSS-handläggare inom området funktionsnedsättning
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Tidigare erfarenhet som biståndshandläggare inom funktionsnedsättning inom Stockholm stad
Tidigare erfarenhet av utskrivningsplanering från sjukvården.
Som person är du stabil och har förmåga att hantera pressade situationer som uppstår i arbetet. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, tar initiativ och driver processer vidare på ett självständigt sätt. Du är strukturerad och har förmåga att planera, organisera och prioritera dina arbetsuppgifter. Du är flexibel och har förmåga att styra om arbetsuppgifter utifrån ändrade prioriteringar och omständigheter. Du tycker om att samarbeta och bidrar till gott arbetsklimat genom att ha ett öppet, tillmötesgående och problemlösande förhållningssätt.
Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.Publiceringsdatum2026-07-27Övrig information
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande. Vi arbetar med urval och intervjuer löpande så välkommen med din ansökan redan nu!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Karlavägen 104 (visa karta
)
115 26 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Norra innerstadens stadsdelsförvaltning, Socialtjänsten Kontakt
Enhetschef
Elin Lind elin.lind@stockholm.se 08-50809309 Jobbnummer
10012970