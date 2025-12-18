Biståndshandläggare till funktionsnedsättning i Täby - myndighetsutövning
Vill du göra skillnad? Våra ambitioner är höga. Nu söker vi en engagerad biståndshandläggare som vill vara med och forma morgondagens Täby. Vårt mål är att sätta individens behov i centrum. Vi vill att alla individer ska få komma till tals och vara delaktiga i både utredning och utförande. Välkommen med din ansökan!
Om jobbet
Ditt arbete som biståndshandläggare är betydelsefullt och mångfacetterat då du i dialog med individen, vårdnadshavare och god man/förvaltare ska arbeta för att hitta den bästa lösningen för den enskilda individen.
Som biståndshandläggare på enheten tar du emot ansökningar, genomför utredningar och bedömningar samt fattar beslut om insatser. Vid beslut om bifall görs regelbundet individuppföljningar för att följa upp pågående insatser. Ditt arbete utgår både från lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och från Socialtjänstlagen (SoL).
I ditt arbete kommer du både samarbeta med kollegor i Täby kommun och med externa samarbetspartners som till exempel habilitering och hälsa, hälso- och sjukvård, psykiatrin, skola och förskola och utförare.
Enheten beställare funktionsnedsättning är en del av verksamhetsområdet social omsorg i Täby kommun. Enheten är organiserad i fyra grupper; mottagningsgrupp, barngrupp, SoL-uppföljning och LSS-uppföljning. Enheten är idag bemannad med 15 biståndshandläggare, två gruppledare, en färdtjänsthandläggare, en boendesamordnare, två administratörer och en enhetschef. Vi sitter i fräscha lokaler på Biblioteksgången i Täby centrum, nära Roslagsbanan och bussar.
Enheten beställare funktionsnedsättning har implementerat IBIC som arbetsmetod och utvecklar kontinuerligt verksamheten samtidigt som vi aktivt arbetar med införandet av den nya socialtjänstlagen. Vi fäster stor vikt vid att på bästa sätt möta Täbyborna.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
• Socionomexamen
• Minst två års arbetslivserfarenhet av myndighetsutövning inom socialpsykiatri alternativt hemtjänst under 65 år och/eller LSS
• Goda datorkunskaper
Meriterande:
• Erfarenhet av Pulsen Combine
• IBIC-kompetens
• Körkort
Som person visar du stort engagemang och intresse för målgruppen och har ett strukturerat och självständigt arbetssätt. Du är ansvarsfull, analytisk, flexibel och har lätt för att uttrycka dig väl i tal och skrift. Då arbetet innebär många kontakter med olika samarbetspartners behöver du ha en ett professionellt bemötande och god samarbetsförmåga. Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet.
Täby kommun erbjuder
Du erbjuds en bred, självständig roll med möjlighet att få arbeta med något som bidrar och verkligen gör skillnad för våra medborgare. För oss är det viktigt att alla trivs på arbetsplatsen och här får du möjlighet att arbeta i en god arbetsmiljö med kompetenta kollegor och ständig kompetensutveckling genom juridisk och övrig handledning.
Våra medarbetares hälsa är viktig för oss och vi arbetar aktivt med att skapa hälsofrämjande arbetsplatser där man kan växa i en bra balans mellan arbete och fritid. Vi satsar på kompetensutveckling och månar om att våra medarbetare är rätt rustade för sitt arbete.
På vår hemsida kan du läsa mer om våra förmåner och hur det är att arbeta i Täby kommun. Publiceringsdatum2025-12-18Övrig information
Låter det intressant? Välkommen att registrera dig via "Ansök". Urval och intervjuer sker löpande varför tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningdag. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller brev.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.
• Tillsättning sker enligt överenskommelse.
• Sista ansökningsdag är 2026-01-11.
Om rekryteringsprocessen
I Täby kommun genomförs rekrytering utifrån metodiken kompetensbaserad rekrytering. Rekryteringen omfattar även olika typer av bakgrundskontroller för en kvalitetssäkrad process. Innan en eventuell anställning i Täby kommun ombeds du som kandidat verifiera relevanta utbildningar och arbetslivserfarenhet samt uppvisa ett utdrag ur Polisens belastningsregister "Utdrag från belastningsregistret för enskild person enligt 9 § 1 stycket lagen (1998:620) om belastningsregister". Utdraget ska uppvisas i obrutet kuvert och går att beställa på Polisens hemsida Kontrollera egna uppgifter, e-tjänst | Polismyndigheten (polisen.se).
Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Behandling av personuppgifter
När du registrerar din ansökan kommer Täby kommun att behandla dina personuppgifter för att administrera din ansökan. Kommunstyrelsen i Täby kommun är personuppgiftsansvarig för dessa behandlingar. Läs gärna mer om hur Täby kommun behandlar personuppgifter på Personuppgifter - Täby kommun (taby.se).
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen, vilket innebär att dina ansökningshandlingar kan begäras ut.
Om Täby kommun
Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.
Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas - hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.
Social omsorg är ett av Täby kommuns verksamhetsområden. Här ger vi stöd och service till Täbyborna inom områdena äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och funktionsnedsättning. Ersättning
