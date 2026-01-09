Biståndshandläggare till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Vill du göra skillnad i Stockholmarnas vardag, och jobba i en spännande och växande stadsdel? Hos oss får du utvecklas och växa med uppgiften. Vi arbetar för att hitta nya innovativa arbetssätt för ett hälsosamt och meningsfullt åldrande. Till stöd för detta har vi ett innovationscentrum med framstående välfärdsteknik inom vård och omsorg. Tillsammans arbetar vi för att vara ett stadsdelsområde i en trygg stad att växa upp, leva och att åldras i.
Vi söker en biståndshandläggare med inriktning färdtjänst till ett viktigt och meningsfullt arbete.
Tjänsten är placerad på Enheten för administration och ekonomi inom Avdelning funktionsnedsättning socialpsykiatri äldreomsorg.
Välkommen till oss
Enheten för administration och ekonomi är en nyinrättad enhet från och med den 1 april 2025 inom myndighetssidan på Avdelning funktionsnedsättning socialpsykiatri äldreomsorg.
Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd i administrativa och ekonomiska processer till beställarenheterna inom avdelningen. Arbetet omfattar bland annat administrativt stöd och service, fakturahantering, avgiftshantering, ekonomiska uppföljningar, verksamhetsuppföljningar, avtalsuppföljningar samt handläggning av färdtjänst, riksfärdtjänst, kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning, trygghetslarm för personer under 65 år utan annan insats samt sjuklöneersättning inom personlig assistans.
Enheten leds av en enhetschef och består av administrativa assistenter, biståndshandläggare, ekonomihandläggare och verksamhetscontrollers.
Vi erbjuder
Som anställd hos oss erbjuder vi dig bland annat:
Sommararbetstid (förkortad arbetstid under perioden maj-augusti).
Möjlighet till flexibel arbetstid.
Möjlighet att delvis arbeta hemifrån.
Möjlighet att växla semesterdagstillägget mot fler semesterdagar.
Friskvårdsbidrag.
Din roll
I din roll som biståndshandläggare kommer du främst att handlägga ärenden om färdtjänst, riksfärdtjänst och kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning (KBF). Övrigt förekommande arbetsuppgifter i anslutning till uppdraget kan även förekomma.
Du blir en del av en grupp med två andra biståndshandläggare, som samarbetar och stöttar varandra vid behov.
Din kompetens och erfarenhet
Du som söker ska ha:
Socionomexamen.
Goda datorkunskaper.
Goda kunskaper i det svenska språket, både muntligt och skriftligt.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av att arbeta med myndighetsutövning som biståndshandläggare eller socialsekreterare.
Erfarenhet av att handlägga ärenden om färdtjänst.
Erfarenhet av att handlägga ärenden om riksfärdtjänst.
Erfarenhet av att handlägga ärenden om kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning (KBF).
För att lyckas i rollen är det viktigt att du:
Tar ansvar för ditt arbete och självständigt kan driva uppgifter framåt.
Är strukturerad och har förmågan att planera och organisera arbetet på ett effektivt sätt samt prioritera och hålla uppsatta tidsramar.
Är noggrann och grundlig i ditt sätt att utföra uppgifter och har en hög kvalitetsstandard.
Är flexibel och kan styra om och prioritera arbetsuppgifter utifrån nya omständigheter.
Har god samarbetsförmåga och är serviceinriktad.
Vi rekryterar utan personligt brev för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Enskede Årsta Vantör är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 105 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet. Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 18 000 nya lägenheter planeras till år 2030.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
