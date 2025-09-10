Biståndshandläggare till Enheten Myndighet SoL över 65 år
2025-09-10
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Vård- och omsorgsförvaltningens ansvar är att ge vård, omsorg och stöd till äldre och personer med funktionsnedsättning samt ge stöd till deras anhöriga. Vårt mål är att med medborgarens fokus ge goda förutsättningar till en självständig, stimulerande och trygg livssituation - dygnet runt. Vi är 2 500 medarbetare som i våra olika funktioner ger stöd och omsorg till de medborgare som behöver det.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker två biståndshandläggare för vikariat på ett år, med möjlighet till förlängning.
Som biståndshandläggare på Myndighet SoL över 65 år arbetar du med ärenden som rör medborgare över 65 år i Botkyrka. Du är en viktig del i arbetet med att utreda behov och säkerställa att den enskilde får rätt stöd. Arbetet utgår från IBIC (Individens behov i centrum) och innebär myndighetsutövning i nära samarbete med medborgare, anhöriga, kollegor och externa aktörer.
Du får in en ansökan muntligt, skriftligt eller digitalt. Som handläggare behöver du inte utgå från en specifik insats, utan tillsammans med den enskilde tar du reda på vilka behov som finns och hur dessa bäst kan tillgodoses. Det kan handla om till exempel hemtjänst, trygghetslarm, dagverksamhet, boende (vård- och omsorgsboende, servicehus) eller avlastning (avlösning i hemmet, korttidsplats, växelvård). Arbetet innebär även hembesök för att skapa en tydlig bild av medborgarens behov och förutsättningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
- utreda behov, bedöma och fatta beslut om insatser enligt gällande lagstiftning
- genomföra hembesök och föra dialog med medborgare och anhöriga
- dokumentera och handlägga ärenden i verksamhetssystemet Lifecare
- följa upp beslutade insatser tillsammans med medborgaren och berörda utförare.
Vid mer komplexa behov ansvarar du för samordnad vård- och omsorg samt upprättande av samordnad individuell plan (SIP) i samarbete med regionen och andra aktörer, såsom sjukvården, omsorg och habilitering.
Genom ditt arbete bidrar du till att medborgare över 65 år i Botkyrka får rätt stöd och förutsättningar för trygghet, delaktighet och god livskvalitet.
Vi erbjuder dig
Hos oss på Myndighet SoL över 65 år blir du en del av ett engagerat team av biståndshandläggare som arbetar nära tillsammans med chef och administrativt stöd. Här får du möjlighet att utvecklas genom att hantera en bredd av ärenden, från enklare ansökningar till mer komplexa utredningar som kräver samverkan med andra aktörer. Arbetet ger dig erfarenhet av hembesök, uppföljning och samordning, vilket fördjupar din kompetens inom myndighetsutövning och socialt arbete.
Botkyrka kommun befinner sig i en spännande utvecklingsfas där förebyggande vård- och omsorgsinsatser stärks för att möta framtidens behov. Som biståndshandläggare blir du en del av den utvecklingen och får möjlighet att bygga kunskap i nya arbetssätt och samverkansformer. Hos oss finns goda möjligheter att växa vidare i yrkesrollen och ta nästa steg i karriären inom kommunens breda socialtjänst.
Du som söker till oss
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan akademisk examen inom sociologi, juridik eller beteendevetenskap.
Övriga krav:
- Genomförd och godkänd kurs i socialrätt.
- Erfarenhet av att tolka lagar och regler.
- Erfarenhet av att dokumentera tydligt och korrekt på svenska i både tal och skrift.
Vi ser det som meriterande om du har:
- Erfarenhet av myndighetsutövning.
- Erfarenhet av att arbeta enligt individens behov i centrum (IBIC).
- Erfarenhet av verksamhetssystemet Lifecare.
- B-körkort
Som biståndshandläggare behöver du vara strukturerad, eftersom du ofta hanterar flera utredningar samtidigt och ska dokumentera tydligt i verksamhetssystemet. Rollen kräver också att du är analytisk för att kunna tolka lagstiftning, väga olika alternativ och fatta beslut som är rättssäkra och anpassade till individens behov.
Eftersom arbetet innebär täta kontakter med medborgare, anhöriga och andra aktörer är det viktigt att du är samarbetsorienterad och kan bygga förtroendefulla relationer. När förutsättningarna förändras eller behoven är komplexa är det en styrka att vara lösningsorienterad, så att du tillsammans med den enskilde och utförare kan hitta fungerande insatser som ger trygghet och stöd i vardagen. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-23
Detta är ett heltidsjobb.
Javier Fuentes 0708861089
9503060