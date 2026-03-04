Biståndshandläggare till Enheten för stöd till äldre och funktionsnedsatta
2026-03-04
Inom socialförvaltningen är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. När du arbetar här kan du vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Vi utreder och beslutar om stöd till barn och ungdomar, familjer, äldre, personer med funktionsnedsättning samt människor i behov av stöd i olika livssituationer. Tillsammans arbetar vi för att ge den högsta kvaliteten på den service vi erbjuder. Nu går en av våra medarbetare på föräldraledighet och därav söker vi en vikarierande biståndshandläggare till vår härliga enhet där vi erbjuder stöd till äldre och funktionsnedsatta.
På enheten arbetar biståndshandläggare, boendesamordnare och enhetschef.
Ditt nya jobb
Som biståndshandläggare ansvarar du för att på ett rättssäkert sätt utreda, bedöma behov, fatta beslut och följa upp insatser utifrån socialtjänstlagen, riktat till våra seniorer. Hos oss arbetar vi individuellt men också tillsammans i team. Vi har nära ledning och stöd av två enhetschefer på enheten.
Vi arbetar med kvalificerad myndighetsutövning där vårt bemötande är ett stort fokusområde som är viktigt i vårt kvalitetsarbete.
Att arbeta hos oss innebär att träffa människor i deras vardag, i deras hem eller på sjukhus.
Vi arbetar gemensamt med utvecklingsfrågor som en del av vårt arbete på enheten och förvaltningen. Vi använder Life Care som verksamhetssytem och vi utreder enligt IBIC (Individens Behov I Centrum).
Hos oss har du har goda möjligheter till kompetensutveckling. Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete finns om arbetet så tillåter. Vi erbjuder friskvårdstimme och friskvårdsbidrag och har även tillgång till ett friskvårdsutrymme för att främja rörelse och välmående i vår arbetsmiljö.
Vår arbetsplats är belägen i Alceahuset i Åkersberga, nära allmänna kommunikationer, service och naturområde. Åker du bil finns också gott om parkeringsplatser. Publiceringsdatum2026-03-04Profil
Du är socionom eller har annan högskoleutbildning som bedöms likvärdig.
Du behöver ha goda kunskaper om lagar och förordningar inom verksamhetsområdet samt goda kunskaper i Officepaketet.
För att du ska trivas hos oss tror vi att du är skicklig på att uttrycka väl dig i tal och skrift.
Arbetet kräver att du har god samarbetsförmåga samtidigt som du måste kunna arbeta självständigt. Du behöver vara flexibel och strukturerad.
Erfarenhet av arbete inom myndighetsutövning inom socialtjänsten kan vara meriterande.
B körkort är ett krav.
Anställningens omfattning
Heltid
Anställningsform
VikariatTillträde
Snarast, enligt överenskommelse
Sista ansökningsdag
2026-03-18
Tre mil till Stockholm, 1 100 öar, 93 mil kustlinje och ett lite härligare sätt att leva. Vi i Österåker är stolta över vår storstadsnära skärgårdsmiljö där det natursköna kulturlandskapet alltid finns nära. Centralorten Åkersberga utvecklas till en modern stad med småstadskaraktär. Här utvecklar vi ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka. Ersättning
