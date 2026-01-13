Biståndshandläggare till enheten för funktionsnedsättning
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där ett aktivt medarbetarskap och ett tydligt ledarskap är grunden för att ge stockholmarna den bästa verksamheten. Eftersom vi gemensamt skapar vår arbetsmiljö är det viktigt med öppenhet, respekt och lyhördhet.
Välkommen till oss
Enheten funktionsnedsättning ingår i avdelningen för stöd, service och omsorg.
Enheten riktar sig till personer med olika former av funktionsnedsättningar. Nu söker vi en vikarierande biståndshandläggare för en medarbetare som är föräldraledig. På enheten arbetar också en kontaktsekreterare. Enheten leds av en enhetschef.
Vi sitter på förvaltningens kontor i Björkhagen, beläget precis invid Björkhagens tunnelbanestation.
Vi erbjuder
Hos oss får du handledning och stöd från chef och kollegor. Vi har fokus på mångfald och allas lika rättigheter och möjligheter där alla ska känna sig inkluderade. Här har vi flextid, sommararbetstid och friskvårdsbidrag, förutom goda arbetsvillkor och fokus på medarbetar- och ledarskap. Det finns också möjlighet till semesterväxling. Du kan till förmånligt pris köpa träningskort till Stockholms stads sim-och träningsanläggningar.
Läs mer om dina förmåner som anställd i staden här: https://jobba.stockholm/formaner/
Din roll
Som biståndshandläggare har du ett viktigt och meningsfullt arbete framför dig, där du möter medborgare som ansöker om stöd- och hjälpinsatser för att fungera i sin vardag. Du utreder, bedömer och beslutar om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och enligt socialtjänstlagen (SoL). Du behöver ha förmåga att självständigt kunna planera och följa upp ditt arbete samtidigt som tjänsten ställer höga krav på samarbetsförmåga med interna och externa kontakter.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som arbetar självständigt, är strukturerad och har god förmåga att prioritera och hålla tidsramar. Dokumentation och utredning är centrala delar av arbetet, vilket kräver goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt erfarenhet av dokumentation inom socialtjänsten. Du bidrar till ett gott samarbetsklimat, har ett problemlösande förhållningssätt och ser till verksamhetens bästa.
Din kompetens och erfarenhet som vi söker hos dig är:
• Socionomexamen
• Erfarenhet av myndighetsutövning
• Erfarenhet av målgruppen funktionsnedsättning
• Goda kunskaper om relevant lagstiftning som SoL och LSS
Särskilt meriterande med erfarenhet av att ha arbetat i Stockholms stads verksamhetssystem, Paraplyet, och av neuropsykiatriska samt intellektuella funktionsnedsättningar.Publiceringsdatum2026-01-13Övrig information
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
För att få arbeta i Stockholms stad med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdandedatum. Om du blir aktuell för tjänsten kommer rekryterande chef att be dig lämna in utdraget.
Välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Avdelningen är HBTQi certifierad och fler verksamheter diplomeras. Ersättning
