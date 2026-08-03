Biståndshandläggare till enheten för äldre
Västerås kommun / Administratörsjobb / Västerås Visa alla administratörsjobb i Västerås
2026-08-03
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerås kommun i Västerås
, Örebro
eller i hela Sverige
er).
Vill du vara med och göra skillnad för personer i behov av stöd? Här får du möjlighet att arbeta med individanpassade insatser som gör verklig skillnad och bidrar till en trygg och meningsfull vardag för de vi är till för. Hos oss möts du av ett starkt engagemang och en stolthet över vårt arbete. Vi strävar efter att alltid utvecklas och skapa de bästa möjliga förutsättningarna för våra medarbetare.Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Du utreder, fattar beslut och följer upp insatser enligt SoL. Med individens behov i fokus arbetar du utifrån ett helhetsperspektiv och samverkar med anhöriga, vårdgivare och andra aktörer som är kopplade till individens behov. På Enheten för äldre arbetar du med individer som bor hemma eller på särskilt boende. Här samarbetar du brett med hemtjänsten för att säkerställa att insatser utförs enligt beslut. Du samverkar även med andra enheter inom socialtjänsten och hanterar inkomna orosanmälningar från allmänheten.
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad socionom eller har en annan relevant kandidatexamen, exempelvis som beteendevetare. Tidigare erfarenhet av myndighetsutövning, handläggning och dokumentation enligt SoL är meriterande. Vi använder dokumentationssystemet Pulsen Combine, så erfarenhet av detta eller liknande system är också meriterande. Har du dessutom utbildning i socialrätt ser vi det som en fördel. Eftersom bilkörning ingår i tjänsten krävs B-körkort för manuell växellåda.
För att trivas i rollen är det viktigt att du är modig, flexibel och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Du är van att hantera snabba processer och känner dig bekväm med att arbeta med flera processer parallellt. Rollen ställer krav på att du snabbt kan ställa om och prioritera ditt arbete utifrån verksamhetens behov.
Vi erbjuder
Hos oss får du en meningsfull och utvecklande roll där du blir en del av ett engagerat team som arbetar för att göra skillnad. Vi är stolta över vårt arbete och strävar alltid efter att skapa de bästa förutsättningarna för våra medarbetare. Vi tillämpar ett tillitsbaserat ledarskap och ser delaktighet som en självklarhet. Här välkomnar vi nya tankar och perspektiv och strävar alltid efter att förbättra våra processer.
Den nya socialtjänstlagen innebär nya och spännande möjligheter att utveckla vårt arbete och hos oss får du vara med och påverka! Vi erbjuder en gedigen introduktion, kontinuerlig vägledning och stöd från erfarna kollegor och teamledare. Här får du möjlighet att växa i din yrkesroll och aktivt bidra till utvecklingen av vår verksamhet. Vi arbetar utifrån värdegrunden Alltid bästa möjliga möte och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt som genomsyrar vårt arbete.
Det finns möjlighet att kombinera arbete på plats med distansarbete, med upp till två dagar hemifrån per vecka. Vårt kontor ligger nära tåg- och busstation. Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
Vi rekryterar just nu till tre vikariat. Ett vikariat pågår till och med 2027-05-27, ett till och med 2027-02-27 och ett med start i oktober 2026 och en varaktighet på ett år.
Innan du kan anställas genomför vi registerkontroll och du behöver visa upp ett godkänt registerutdrag från polisen.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00425". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås Kommun
(org.nr 212000-2080)
Västerås (visa karta
)
721 87 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Vision
Susanne Moell susanne.marie.moell@vasteras.se +4621393927 Jobbnummer
10018472