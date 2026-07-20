Biståndshandläggare till enheten beställare äldreomsorg
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2026-07-20
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Vill du göra skillnad? Är du socionom med engagemang för äldreomsorgsfrågor? Sök till oss för tjänst som biståndshandläggare!
Enheten beställare äldreomsorg är en del av verksamhetsområdet Social omsorg. Inom områdena äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och funktionsnedsättning ger vi ger stöd och service till Täbyborna. Enheten tillhör avdelning funktionsnedsättning och äldreomorg beställare. På avdelningen finns utvecklingsledare och medicinskt ansvarig sjuksköterska som bland annat har i uppdrag att stödja beställarenheterna i kvalitets- och utvecklingsarbetet. Avdelningen leds av en avdelningschef.
Om jobbet
Enheten beställare äldreomsorg består av ca 30 medarbetare, tre gruppledare och en enhetschef. Här arbetar förutom biståndshandläggare även boendesamordnare, handläggare för avgifter, bostadsanpassningsbidrag, färdtjänst, uppsökande verksamhet och anhörigstöd. Vi arbetar med myndighetsutövning enligt främst socialtjänstlagen och för personer 65 år och äldre. I ärenden om bostadsanpassningsbidrag handlägger vi ärenden för alla åldrar.
Du kommer arbeta med myndighetsutövning genom att utreda, besluta, beställa och följa upp insatser enligt i huvudsak Socialtjänstlagen (SoL) för personer 65 år och äldre. Arbetet är flexibelt och varierande där möten med enskilda och olika aktörer såsom sjukvård och utförare varvas med utredningsarbete och dokumentation.
Som biståndshandläggare i Täby kommun kommer du ingå i en positiv och engagerad arbetsgrupp som kontinuerligt arbetar med utvecklingsfrågor och som har fokus på ett nära ledarskap. Arbetsplatsen är belägen i Täby kommunhus, intill Täby centrum.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
Socionomexamen eller annan av arbetsgivaren jämförbar högskoleutbildning
Goda kunskaper i Socialtjänstlagen och Förvaltningslagen
Det är meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat med myndighetsutövning.
Som person är du stabil och har ett hänsynsfullt och professionellt förhållningssätt. Du är flexibel och kan arbeta strukturerat i ett periodvis högt tempo. Vidare är du skicklig på att uttrycka dig i både tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Täby kommun erbjuder
Vi erbjuder dig ett intressant, utmanande och meningsfullt arbete där du är med och gör skillnad i människors liv.
Våra medarbetares hälsa är viktig för oss och vi arbetar aktivt med att skapa hälsofrämjande arbetsplatser där man kan växa i en bra balans mellan arbete och fritid. Vi satsar på kompetensutveckling och månar om att våra medarbetare är rätt rustade för sitt arbete.
På vår hemsida https://www.taby.se/kommun-och-politik/arbeta-i-taby/
kan du läsa mer om våra förmåner och hur det är att arbeta i Täby kommun. Publiceringsdatum2026-07-20Övrig information
Låter det intressant? Registrera din ansökan på vår hemsida genom knappen "Ansök". Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar via mail eller brev. Sista ansökningsdag är 14 augusti 2026. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Om rekryteringsprocessen
I Täby kommun genomförs rekrytering utifrån metodiken kompetensbaserad rekrytering. Rekryteringen omfattar även olika typer av bakgrundskontroller för en kvalitetssäkrad process. Innan en eventuell anställning i Täby kommun ombeds du som kandidat verifiera relevanta utbildningar och arbetslivserfarenhet samt uppvisa ett utdrag ur Polisens belastningsregister "Utdrag från belastningsregistret för enskild person enligt 9 § 1 stycket lagen (1998:620) om belastningsregister". Utdraget ska uppvisas i obrutet kuvert och går att beställa på Polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/.
Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Behandling av personuppgifter
När du registrerar din ansökan kommer Täby kommun att behandla dina personuppgifter för att administrera din ansökan. Kommunstyrelsen i Täby kommun är personuppgiftsansvarig för dessa behandlingar. Läs gärna mer om hur Täby kommun behandlar personuppgifter på https://www.taby.se/personuppgifter.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen, vilket innebär att dina ansökningshandlingar kan begäras ut.
Om Täby kommun Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation. Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas – hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden. Social omsorg är ett av Täby kommuns verksamhetsområden. Här ger vi stöd och service till Täbyborna inom områdena äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och funktionsnedsättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Täby Kommun
(org.nr 212000-0118), https://www.taby.se/
183 80 TÄBY Arbetsplats
Täby kommun Kontakt
Förtroendevald SSR
Jing-Jane Banh jingjane.banh@taby.se +46855559005 Jobbnummer
10007082