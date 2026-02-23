Biståndshandläggare till enhet Äldre och funktionsnedsatta, sommarvikariat
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Omsorgs- och socialförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar och har ett tydligt uppdrag - vi finns till för människor. Med cirka 1000 medarbetare bidrar vi med insatser till ett självständigt och aktivt liv med meningsfull sysselsättning. Vår drivkraft är att skapa utveckling och trygghet i vardagen och vår gemensamma målbild är att skapa bra välfärdstjänster. För att lyckas krävs både kompetens, engagemang och mod - vi vågar satsa på innovation, ny teknik och nya arbetssätt som driver utvecklingen framåt.
Enheten är uppdelad i två arbetsgrupper som arbetar med målgrupperna, äldre och LSS/Socialpsykiatri. Vi söker en sommarvikarie till arbetsgruppen äldre. På enheten arbetar det totalt 15 biståndshandläggare, 2 förste biståndshandläggare som bidrar med stöd i det vardagliga arbetet, en administrativ handläggare och en enhetschef.
Är du en ansvarsfull och driven lagspelare med ett positivt förhållningssätt som vill bidra till vår verksamhet i sommar? Sök till oss idag!
Ditt huvudsakliga uppdrag blir att utreda, bedöma, besluta och följa upp insatser enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Arbetet ska präglas av ett gott bemötande, välgrundade beslut och hög rättssäkerhet. I utrednings- och uppföljningsarbetet ingår samverkan med den enskilde, anhöriga, gode män, andra verksamheter inom kommunen samt med externa aktörer så som exempelvis Regionen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* genomfört eller närmar dig slutet av en utbildning på högskolenivå, gärna socionomprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
* kunskap om gällande lagstiftning inom området
* en god kommunikativ förmåga och lätt för att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
* B-körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med myndighetsutövning inom området äldre. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystemet Cosmic Link, LifeCare samt med metoden IBIC.
Som person är du prestigelös, ansvarstagande och flexibel. För uppdraget är det viktigt att du har ett professionellt förhållningssätt. Vi ser vidare att du är en person som har lätt för att knyta kontakter med andra människor och skapa förtroende samt upprätthålla goda relationer. Du behöver dessutom vara strukturerad och ha en god förmåga att prioritera arbetsuppgifter.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
Vår kommun är expansiv med cirka 28 824 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
