Biståndshandläggare till biståndsenheten LSS
Järfälla kommun, Socialförvaltningen / Administratörsjobb / Järfälla Visa alla administratörsjobb i Järfälla
2026-06-03
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Socialförvaltningen i Järfälla kommun ansvarar för äldreomsorg och funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt vård och omsorg. Myndighet Funktionsnedsättning ingår i avdelningen för äldreomsorg och funktionsnedsättning.
Området Myndighet funktionsnedsättning omfattar tre enheter, Biståndsenheten LSS vuxen, Biståndsenheten LSS barn och unga och Biståndsenheten SOL.
Vi söker nu efter en ny kollega med intresse av verksamhetsområdet LSS. Vi sitter i ett så kallat myndighethus inom Socialförvaltningen och har nära till handläggare och socialsekreterare inom andra verksamhetsområden vilket underlättar samverkan i gemensamma ärenden.
I vårt team betyder sammanhållningen mycket. Vi har byggt upp ett samarbete som fungerar bradär vi stöttar varandra, skrattar ihop och vågar säga vad vi tycker. Här vill vi ha högt i tak och ett klimat som är inkluderande för alla.
Som biståndshandläggare möter man tuffa ärenden, och just därför är det viktigt att arbetsmiljön mellan kollegorna är trygg, varm och prestigelös. Hos oss kliver ingen in ensam vi löser saker tillsammans och håller varandra uppe när det behövs.
För att fungera i den här rollen behöver du ha god kommunikativ förmåga, vara flexibel och arbeta strukturerat. Du trivs med att jobba självgående och har ett tydligt helhetsperspektiv.
Känner du igen dig i beskrivningen och tror att du skulle passa in i vårt team? Har du dessutom kunskap och erfarenhet av att arbeta utifrån Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), då är du redan en bra match. Läs vidare och se vad vi rent formellt söker för den här rollen.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-03Arbetsuppgifter
Din huvudsakliga arbetsuppgift är att utreda, besluta om och följa upp beviljade insatser enligt LSS och SOL samt Lagen om riksfärdtjänst. Arbetet med myndighetsutövning är varierande där möten med klienter och deras anhöriga är en del och dokumentation och utvecklingsarbete andra delar.
I arbetet ingår kontakter och samverkan med utförare och andra professioner, såväl internt som externt. Du kommer att ansvara för ett eget område men har hjälp och stöttning av dina kollegor.Kvalifikationer
• Socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• God samarbetsförmåga och personlig mognad.
• Kommunikativ förmåga i både tal och skrift.
Meriterande:
• Erfarenhet av verksamhetssystemet Lifecare.
• Kunskap om LSS och erfarenhet av att arbeta utifrån Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.
• Erfarenhet av IBIC som utredningsmetod
Vi erbjuder:
• Stimulerande, komplexa och utmanande arbetsuppgifter.
• Möjlighet att arbeta delvis på distans när arbetet tillåter.
• Friskvårdsbidrag och tillgång till en generös förmånsportal.
• Årsarbetstid, vilket ger större frihet att fördela arbetstiden än vid vanlig flextid.
Intervjuer sker löpande under annonsering tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdatum, på grund av semesterledigheter så kan återkoppling att dröja, varmt välkommen att söka till oss redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt.
Järfälla kommun arbetar med en kompetensbaserad rekryteringsprocess för en fördomsfri rekrytering. Vi på Socialförvaltningen arbetar tillsammans oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Olikheter berikar och möjliggör utveckling för alla framåt! Då Järfälla kommun är ett finskt förvaltningsområde ses kunskaper i finska språket som meriterande och även andra språk.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. Vi insamlar muntligt och skriftligt samtycke. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
Löpande intervjuer och tillsättning av tjänst innan ansökningstiden gått ut kan komma att ske,provanställning kan komma att tillämpas.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329653". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla Kommun
(org.nr 212000-0043)
177 80 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Rekryteringssamordnare
Helen Eshammar rekrytering.soc@jarfalla.se Jobbnummer
9946243