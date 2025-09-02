Biståndshandläggare till Biståndsenheten äldreomsorg i Upplands Väsby
2025-09-02
Nu söker vi en biståndshandläggare då en kollega har valt att gå vidare i sin karriär.
Är du utbildad socionom eller studerar du på en jämförbar akademisk utbildning och är intresserad av att arbeta som biståndshandläggare mot målgruppen äldre och vuxna under 65 år? Sök då tjänsten hos oss på biståndsenheten i Upplands Väsby kommun!
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig bland annat utbildning och fortbildning tillsammans med dina kollegor för att öka er profession inom myndighetsutövning. I år satsar vi på utbildning inom den nya socialtjänstlagen för att vi ska kunna arbeta förebyggande och genomföra individuella uppföljningar på ett mer systematiskt sätt och möta upp den enskildes behov.
På enheten har vi regelbundna ärendedragningsmöten, reflektionsmöten och planeringsdagar för att utveckla vår kompetens inom myndighetsutövning, bemötande och förhållningssätt samt för att bibehålla vår goda arbetskultur på enheten. Vi erbjuder dig flexibel arbetstid. Arbetsplatsen ligger centralt i Upplands Väsby med bra kommunikationer för dig som pendlar.
Biståndsenheten består av 22 medarbetare som arbetar med myndighetsutövning inom Socialtjänstlagen (SoL), riksfärdtjänst (RFT), färdtjänstutredning och lagen om bostadsanpassningsbidrag. I denna enhet ingår biståndshandläggare, utskrivningsplanerare, boendesamordnare, bostadsanpassningshandläggare samt avgiftshandläggare.. Målgruppen som biståndsenheten riktar sig till är äldre personer över 65 år enligt SoL och yngre personer med funktionsnedsättning under 65 år enligt SoL.Om tjänsten
Som biståndshandläggare kommer du att få arbeta med myndighetsutövning genom att handlägga och dokumentera enligt SoL, lagen om riksfärdtjänst och lagen om färdtjänst. Du kommer att gå på hembesök, byråbesök och ta emot ansökningar, informera, utreda, fatta beslut och följa upp behov av insatser. Arbetsuppgifterna innebär även att ha kontakt med brukare, anhöriga, god man, utförare, sjukhus och liknande.
Du planerar även insatser med äldre och vuxna personer som är i behov av olika insatser i hemmet, korttidsboende eller särskilt boende. Vi använder oss av verksamhetssystemet combine för handläggning och dokumentation och systemet phoniro för granskning av hemtjänsttid.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
- Socionomutbildning eller studerar inom Sociala omsorgsprogrammet alternativt har eller studerar på en jämförbar akademisk utbildning, exempelvis juristprogrammet.
- Goda kunskaper i det svenska språket och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska då du dagligen har kontakt med kunder och externa myndigheter i olika komplexa frågor
Det är meriterande om du:
- Tidigare har arbetat med myndighetsutövning enligt SoL 4.1§ inom äldreomsorg och vuxna över 20 år och/eller LSS lagen för personer med funktionsnedsättning
- Har erfarenhet av att handlägga enligt metoden IBIC
- Har datorvana inom verksamhetssystem, exempelvis pulsen combine och phoniro
Vi söker dig som kan ta egna initiativ och arbeta självständigt. Som person är du strukturerad genom att du arbetar självständigt, kan prioritera och är flexibel i ditt arbete. Vidare ser vi att du har en god samarbetsförmåga. Arbetet kräver även att du har ett professionellt förhållningssätt och alltid ger ett gott bemötande. Arbetsdagarna läggs till stor del upp av dig som biståndshandläggare vilket ställer krav på att du är en ansvarsfull person.
Vi på social- och omsorgskontoret arbetar med allt från adoptionsfrågor till vård i livets slutskede. Vår verksamhet och organisationskultur präglas av vår värdegrund gällande delaktighet, kompetens, tillit och respekt. Det är grunden i vårt arbete och ett förhållningsätt mot varandra och de vi är till för.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig.
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunen-som-arbetsgivare.html
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/228".
Upplands Väsby Kontakt
Helena Löfqvist 0859097153 Jobbnummer
9488290