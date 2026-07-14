Biståndshandläggare till Biståndsenheten
Enköpings kommun Vård och omsorg / Sjukvårdschefsjobb / Enköping Visa alla sjukvårdschefsjobb i Enköping
2026-07-14
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Enköpings kommun Vård och omsorg i Enköping
, Västerås
, Uppsala
, Vallentuna
eller i hela Sverige
Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?
Vill du veta mer om Enköpings kommun som arbetsgivare? Titta in på vår jobb- och karriärwebb: https://enkoping.se/jobb
Inom Vård- och omsorgsförvaltningen gör du skillnad varje dag genom att arbeta nära människor och skapa en trygg och meningsfull vardag för Enköpingsborna. Tillsammans skapar vi en trygg och kvalitativ vård och omsorg för våra invånare.
Biståndshandläggare till Biståndsenheten – vill du göra verklig skillnad?
På Biståndsenheten i Enköping gör du skillnad – på riktigt. Som biståndshandläggare är du en nyckelperson i vårt arbete med att skapa trygghet, kvalitet och värdighet i människors vardag.
Vi söker nu biståndshandläggare till både planeringsteamet och SoL-teamet.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-14Arbetsuppgifter
Som biståndshandläggare arbetar du nära människor i olika livssituationer och är med och utformar insatser som gör verklig nytta för våra invånare. Arbetet är både självständigt och teambaserat, och du får använda din kompetens för att hitta lösningar som är både hållbara och rättssäkra.
Dina arbetsuppgifter innebär bland annat att:
• ta emot ansökningar enligt SoL och utreda den enskildes hjälpbehov
• fatta beslut om insatser eller avslag utifrån utredningens resultat
• samverka med kunder, anhöriga och andra professionella aktörer
• följa upp och utvärdera insatser för att säkerställa god kvalitet
• arbeta självständigt med egna ärenden, men också nära kollegor i teamet
• Vi är en enhet i förändring, vilket innebär att du behöver trivas i en vardag där nya arbetssätt och rutiner utvecklas.
• Du ser möjligheter i förändring och kan snabbt anpassa ditt förhållningssätt efter vad situationen kräver.
• arbeta med kunder som befinner sig på sjukhuset och är i behov av insatser för att kunna lämna sjukhuset.Kvalifikationer
Vem är du?
Vi söker dig som har:
• socionomexamen, beteendevetarexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• B-körkort
• tidigare erfarenhet av biståndshandläggning
För att lyckas i rollen tror vi att du är:
• anpassningsbar du ser möjligheter i förändringar
• beslutsför och trygg du vågar fatta beslut och stå för dem
• empatisk och lyhörd du kan sätta dig in i andras perspektiv
• kommunikativ och konstruktiv du skapar förtroende i möten med människor
• strukturerad du planerar, organiserar och prioriterar effektivt
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varför jobba hos oss?
På Biståndsenheten får du inte bara ett jobb du får en möjlighet att:
• växa i din yrkesroll
• vara delaktig i utvecklingen av enheten
• påverka hur vi tillsammans skapar trygghet och kvalitet för Enköpings invånare
• Vi är en enhet i ständig utveckling där förändringar ses som möjligheter. Hos oss får du engagerade kollegor, ett nära ledarskap och utrymme att bidra med dina idéer.
Vill du vara med på resan?
Vi ser fram emot att välkomna dig som vår nya kollega! Vi arbetar med löpande urval skicka därför in din ansökan redan idag.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Välkommen med din ansökan! För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.
För att säkerställa trygghet för våra kunder inom Vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter krävs att du uppvisar ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning. Beställ gärna utdraget via Polismyndighetens webbplats i samband med att du skickar in din ansökan. Utdraget får vara högst sex månader gammalt och ska visas i oöppnat kuvert.
Vilken typ av utdrag beror på tjänstens inriktning:
Om du sökt tjänst som innebär arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning ska du beställa detta utdrag: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Om du sökt tjänst som innebär arbete med barn med funktionsnedsättning inom LSS ska du beställa detta utdrag: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Om du sökt tjänst som innebär arbete i ledande befattning ska du beställa detta utdrag: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-till-en-ledande-befattning-inom-kommuner/
För övriga tjänster inom Vård- och omsorgsförvaltningen beställer du detta utdrag: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Vi använder verksamhetssystemet Life Care, vilket kräver inloggning med Freja eID+. Du behöver därför ha eller skaffa Freja eID+. Mer information ges vid eventuell intervju.
Ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan lämnas ut efter sekretessprövning. Information om hur Enköpings kommun hanterar personuppgifter samt hur du söker med skyddad identitet kan du läsa på vår hemsida: https://enkoping.se/underwebbar/jobb-och-karriar-i-enkoping/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333196". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enköpings Kommun
(org.nr 212000-0282)
745 80 ENKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Enköpings kommun Vård och omsorg Kontakt
Teamledare
Jenny Wibom jenny.wibom@enkoping.se +46171625304 Jobbnummer
10001985