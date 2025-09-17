Biståndshandläggare till biståndsenheten
Enköpings kommun Vård och omsorg
2025-09-17
Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?
Välkommen till Vård- och omsorgsförvaltningen i Enköping! Hos oss gör du skillnad varje dag genom att arbeta nära människor och skapa en trygg och meningsfull vardag för Enköpingsborna. Tillsammans skapar vi en trygg och kvalitativ vård och omsorg för våra invånare.
Vi på biståndsenheten är en organisation i förändring som arbetar för att förbättra livskvaliteten för individer och familjer i vårt samhälle. Vår passion är att erbjuda stöd som verkligen gör skillnad. Hos oss får du chansen att arbeta med trevliga kollegor i en miljö som präglas av gemenskap, glädje och framåtanda.
Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats där du blir en del av ett engagerat och stöttande team. Hos oss får du möjlighet till personlig och professionell utveckling genom utbildningar. Hos oss finns även möjligheten till flexavtal och distansarbete.
Vill du veta mer om Enköpings kommun som arbetsgivare? Titta in på vår jobb- och karriärwebb: https://enkoping.se/jobbPubliceringsdatum2025-09-17Arbetsuppgifter
Som biståndshandläggare hos oss kommer du att:
* Ta emot ansökningar enligt SoL eller LSS och utreda enskildes hjälpbehov.
* Utifrån resultatet av din utredning fatta beslut om lämpliga insatser eller ett beslut om avslag.
* Samarbeta med kunder, anhöriga och andra professionella aktörer.
* Följa upp och utvärdera insatser för att säkerställa bästa möjliga resultat.
* Jobba både enskilt och i team.Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom, beteendevetare eller har likvärdig utbildning.
Vi ser gärna att du tidigare har arbetat som biståndshandläggare. Det är meriterande men inget krav.
Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Ser möjligheter i förändringar och kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt utifrån vad situationen kräver.
Relationsskapande, utåtriktad och socialt aktiv är du i ditt arbete. Du skapar kontakter och underhåller relationer.
Du samarbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser samarbetssvårigheter eller konflikter på ett konstruktivt sätt.
Du är en positiv lagspelare som bidrar till en god arbetsmiljö även under stressiga situationer.
ÖVRIGT
Varmt välkommen med din ansökan! För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.
Det är av yttersta vikt att kunder och klienter inom Vård och omsorgsförvaltningens verksamheter kan känna trygghet i den omsorg som kommunen har ansvar för. Därför måste du visa upp ett utdrag från belastningsregistret innan erbjudande om anställning. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du går vidare i rekryteringsprocessen. Utdraget får inte vara äldre än ett år och kuvertet ska vara oöppnat.
Du beställer själv ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Om du ska arbeta med barn med funktionsnedsättning inom LSS ska du beställa det här utdraget:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vi använder verksamhetssystemet Life Care. Av säkerhetsskäl kräver Life Care att alla som använder systemet loggar in med e-legitimationen Freja eID+. För att du som anställd ska kunna använda systemet behöver du skaffa Freja eID+. Du får mer information vid en eventuell intervju.
Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida.
För dig som har skyddad identitet så finns information om hur du söker tjänsten här:https://enkoping.se/underwebbar/jobb-och-karriar-i-enkoping/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C278356". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enköpings kommun
(org.nr 212000-0282) Arbetsplats
Enköpings kommun Vård och omsorg Kontakt
Teamledare
Izabella Frohm Duske izabella.frohm.duske@enkoping.se 0171-62 55 79 Jobbnummer
9512540