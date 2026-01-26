Biståndshandläggare till beställarenheten funktionsnedsättning vuxen
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vad kännetecknar oss? Vi tycker om att jobba och känner ett stort engagemang för vår stadsdel Järva.
Stadsdelen har en ung befolkning med bakgrund i många olika kulturer, det tycker vi är både roligt, utmanande och inte minst lärorikt och meningsfullt.
För att du ska få en god och trygg start hos oss erbjuder vi introduktion och
handledning, det ser vi som en viktig del i arbetet.
Området består av tre enheter; enheten funktionsnedsättning vuxen, enheten funktionsnedsättning barn och personlig assistans samt enheten socialpsykiatri. Området leds av en områdeschef samt tre enhetschefer och som stöd i arbetet finns gruppledare, administratörer, avtalshandläggare och kontaktsekreterare. Vi har ett nära samarbete enheterna emellan samt med andra enheter och aktörer då vi har brukaren i fokus. Hos oss får du ett viktigt och meningsfullt uppdrag där du möter individer med olika typer av behov som ansöker om stöd i vardagen.
Vi erbjuder
På beställarenheten funktionsnedsättning vuxen har vi en hög trivsel och en god arbetsmiljö. Flera av våra medarbetare som slutat på arbetsplatsen har kommit tillbaks igen, vilket är ett gott betyg. På arbetsplatsen erbjuds förmåner som friskvårdssubvention, flextid, visst hemarbete samt möjlighet till semesterväxling.
Din roll
En av våra duktiga medarbetare på enheten funktionsnedsättning vuxen går vidare till områdets mottagningsgrupp och vi söker därför en biståndshandläggare och kollega till en fast tjänst.
Biståndshandläggare inom enheten funktionsnedsättning arbetar med handläggning av insatser till personer mellan 0-65 år som bedöms tillhöra någon av personkretsarna enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Insatsen personlig assistans enligt LSS handläggs av en annan enhet. Vi handlägger även insatser enligt SoL (Socialtjänstlagen), tex hemtjänst och boendestöd.
Som biståndshandläggare kommer du dagligen att utreda, bedöma samt besluta om insatser enligt LSS och SoL samt följa upp beslutade insatser. Samverkan internt med andra enheter, grupper samt externt med exempelvis vården är ett stående inslag i ditt arbete. Ett gott bemötande gentemot både brukare och deras anhöriga samt andra samarbetspartners ser vi som en självklarhet. Hos oss har vi höga ambitioner, vi vill hela tiden utvecklas och bli ännu bättre på det vi gör! Därför söker vi dig som trivs med en föränderlig vardag och kan arbeta under föränderliga direktiv.
Din kompetens och erfarenhet
Vi ser att du har:
Socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren ser som likvärdig.
Erfarenhet av att arbeta på en beställarenhet.
God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av området funktionsnedsättning samt kunskaper inom området LSS.
Utredningsvana.
Kunskaper i gällande lagstiftning och regelverk.
Erfarenhet av Paraplysystemet, DUR.
Vi söker dig som kan arbetar självgående, är noggrann och som har god struktur i arbetet. Som person är du flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter.
Du har en god samarbetsförmåga och ett respektfullt bemötande mot såväl kollegor, brukare, anhöriga och samarbetspartners. Du bidrar aktivt till en god arbetsmiljö på enheten.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss.https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/jarva/
kan du läsa mer om Järva stadsdelsförvaltning. Ersättning
