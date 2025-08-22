Biståndshandläggare till Beställarenheten äldreomsorg EÅV
2025-08-22
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Vill du göra skillnad i Stockholmarnas vardag, och jobba i en spännande och växande stadsdel? Hos oss får du utvecklas och växa med uppgiften. Vi arbetar för att hitta nya innovativa arbetssätt för ett hälsosamt och meningsfullt åldrande. Till stöd för detta har vi ett innovationscentrum med framstående välfärdsteknik inom vård och omsorg. Tillsammans arbetar vi för att vara ett stadsdelsområde i en trygg stad att växa upp, leva och att åldras i.
Motiveras du av att hitta lösningar för varje individ? Som biståndshandläggare inom äldreomsorg möter du olika slags människor med många livsöden och erfarenheter i målgrupp 65 år och äldre.
Vi söker nu två biståndshandläggare till tillsvidaretjänster. Publiceringsdatum2025-08-22Om företaget
Beställarenheten Äldre består i dagsläget av 35 medarbetare, fördelade på biståndshandläggare, äldrekoordinator, metodutvecklare och chefer. Hos oss arbetar personer med olika bakgrund, ålder och erfarenheter. Vi hjälper varandra och värnar om en god arbetsmiljö. Hos oss får du trevliga kollegor och har roligt på jobbet.
Enheten har en välfungerande organisationsstruktur där majoriteten av av biståndshandläggarna har ett tydligt ärendeansvar utifrån geografisk indelning. Vi har en grupp om tre biståndshandläggare, utan eget ärendeansvar, som stärker upp vid frånvaro och arbetstoppar. Inom avdelningen finns en nyinrättad enhet, enheten för ekonomi och administration, som ger stöd i de ekonomiska processerna kopplade till handläggningen.
Som nyanställd hos oss får du en väl utarbetad introduktionsplan och en mentor för att ge dig förutsättningarna att lyckas i din nya roll.
Kontoret ligger vid Slakthusområdet, i närheten av Globen, med goda kommunikationsmöjligheter och närhet till både tunnelbana och tvärbana.
Din roll
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter att utreda och bedöma inkomna ansökningar från personer som är 65 år och äldre. Ansökningar handlar om insatser som exempelvis hemtjänst, dagverksamhet och särskilda boendeformer. Du kommer att aktualisera ärenden, inhämta information, göra bedömningar, fatta beslut samt följa upp insatser enligt socialtjänstlagen. Det är en mångfacetterad och betydelsefull tjänst då du i dialog med den äldre ska arbeta för att hitta en lösning för individen.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som
Har socionomexamen eller annan högskoleutbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren
Har erfarenhet av arbete som biståndshandläggare mot målgruppen äldre i Stockholms stad.
Talar och skriver svenska flytande, vilket är viktigt för dokumentation, kommunikation samt samverkan med kollegor inom staden och med externa samarbetspartners.
Vi söker dig som är relationsskapande och har god förmåga att etablera kontakt med människor i utsatta situationer. Då biståndshandläggare i sitt arbete ofta möter människor i kris och med komplexa livssituationer, är det viktigt att du kan se möjligheter, förmedla hopp och bemöta människor på ett respektfullt och professionellt sätt. Du visar dessutom på god samarbetsförmåga, är lyhörd och trivs med att samverka med andra professioner, ständigt med individen i fokus. Som biståndshandläggare arbetar du självständigt och strukturerat genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete. Du är flexibel och har lätt att ställa om när arbetet så kräver.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, motivation och engagemang för tjänsten. Övrig information
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
I denna rekrytering sker urval löpande så välkommen med din ansökan redan idag!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Enskede Årsta Vantör är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 105 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet. Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 18 000 nya lägenheter planeras till år 2030.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
