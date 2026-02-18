Biståndshandläggare till äldreomsorgen i Järva
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vi är totalt 47 medarbetare på beställarområdet, varav 34 biståndshandläggare som är uppdelade inom 3 olika enheter.
Vi består av medarbetare med olika lång erfarenhet som alla fokuserar på samarbete. Vi arbetar aktivt som en lärande organisation och utvecklar kontinuerligt våra arbetssätt och rutiner.
Välkommen att arbeta hos oss i en mångkulturell stadsdel med många spännande och utvecklande möten!
Vi erbjuder
Ett varierande och utvecklande arbete och engagerade och inkluderande kollegor med nära ledarskap. Vi erbjuder kompetensutveckling genom extern handledning, utbildningar och föreläsningar. Vi sitter i moderna lokaler i Kista, nära tunnelbana och Kista centrum. Vi erbjuder flextid och möjlighet att arbeta hemifrån upp till två dagar per vecka samt friskvårdsbidrag.
En varm hälsning från din blivande chef
Vi är tre enhetschefer inom området beställare äldre. I vårt ledarskap fokuserar vi på att ge våra medarbetare verktyg och redskap som behövs för att fatta beslut på ett rättssäkert sätt. Vi sätter våra äldres behov och rättigheter i fokus. Genom att vara lyhörda och tydliga skapar vi en trygg arbetsmiljö där du som medarbetare får det stöd du behöver.
Din roll som biståndshandläggare
I rollen som biståndshandläggare arbetar du med myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen. Du arbetar för att uppnå en rättssäker och likställd biståndsbedömning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att du
Ansvarar för att utreda behov av äldreomsorg, bedömer, beslutar och följer upp insatser för personer över 65 år.
Samarbetar med kollegor inom enheten.
Samarbetar med andra enheter inom stadsdelen såsom socialpsykiatri, beroendeenheten, relationsvåldsteamet och externa samarbetspartners.
Arbetar med tolk vid hembesök.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Socionomexamen
Kunskap om gällande lagstiftning inom socialtjänst
God förmåga att formulera dig muntligt och skriftligt på svenska.
Det är meriterande om du har aktuell erfarenhet av
Myndighetsutövning.
Stadens dokumentationssystem paraplyet.
Lifecare.
För att trivas i rollen behöver du ha god samarbetsförmåga då arbetet innebär många interna och externa kontakter. Du kommunicerar tydligt och anpassar din kommunikation till den du vänder dig till. Du agerar professionellt och visar ett engagemang som sprider sig till andra. För att lyckas i rollen behöver du självständigt kunna driva ditt arbete. Du behöver vara strukturerad för att lägga upp ditt arbete på ett effektivt sätt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga färdigheter och ditt engagemang för tjänsten.
Vi är nyfikna på dig och ser fram emot din ansökan!
Din ansökan
Vi rekryterar utan personligt brev för att stärka fokus på kompetens och erfarenhet för denna roll. När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna samt att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV. När vi bedömer din ansökan utgår vi från ditt CV och de frågor som du har besvarat. I denna rekrytering kallar vi löpande till intervjuer innan sista ansökningsdag har passerat.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande. Våra lokaler är tillgänglighetsanpassade.
Vi kommer eventuellt att använda oss av arbetsprov under urvalsprocessen.
Utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss.https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/jarva/
kan du läsa mer om Järva stadsdelsförvaltning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/744". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Järva stadsdelsförvaltning, Beställare äldreomsorg Kontakt
Feven Fenote Fransenius feven.fenote.fransenius@stockholm.se 08-50803171 Jobbnummer
9748950