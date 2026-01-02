Biståndshandläggare till äldreomsorgen
2026-01-02
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Socialförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättningar. Vi arbetar förebyggande med stöd, insatser och myndighetsutövning till barn, ungdomar, familjer, vuxna, äldre och personer med funktionsnedsättning.
Vårt uppdrag är att öka individers förutsättningar att leva under så bra levnadsvillkor som möjligt samt att stärka individer till att leva ett självständigt liv. Vi är en socialtjänst som ligger i framkant i preventionsarbetet och i omställningsarbetet till en än mer lätt tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som biståndshandläggare på Enheten för myndighetsutövning ÄO, utreder och beslutar du om insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) samt arbetar med att följa upp beslutade insatser. Som biståndshandläggare ansvarar du för utredningar om bistånd för äldre med funktionsnedsättningar. Arbetet är självständigt och du har egen delegation på ett flertal insatser. Kollegiemöten hålls varje vecka för avstämning och stöd i arbetet.
Bistånd och förebyggande verksamhet ansvarar för att, utifrån gällande lagstiftning, utreda och besluta om insatser inom äldreomsorgen. Kontoret ligger centralt i Huddinge centrum, nära pendeltåg och busstation. Arbetsplatsen kännetecknas av gott samarbete och ett öppet klimat där vi ser varandra som viktiga resurser för att utvecklas och nå våra mål.
Enheten för myndighetsutövning äldreomsorg (ÄO) präglas av engagemang, samarbete och driv. Vi värdesätter varandras kunskap och strävar gemensamt efter att ständigt utveckla vårt arbete för att säkerställa en rättssäker myndighetsutövning med god service.
Som biståndshandläggare på Enheten för myndighetsutövning ÄO, utreder och beslutar du om insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) samt arbetar med att följa upp beslutade insatser. Som biståndshandläggare ansvarar du för utredningar om bistånd för äldre med funktionsnedsättningar. Arbetet är självständigt och du har egen delegation på ett flertal insatser. Kollegiemöten hålls varje vecka för avstämning och stöd i arbetet. Som stöd i myndighetsutövningen finns kollegor, gruppledare, chefer och verksamhetsjurist nära i det dagliga arbetet.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad socionom och har erfarenhet av myndighetsutövning. Erfarenhet av att möta äldre med olika funktionsnedsättningar är meriterande. Du har goda kunskaper om gällande lagstiftning, erfarenhet av dokumentation samt god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.
För att bli framgångsrik i arbetet krävs att du är stabil och trygg i dig själv, bidrar till ett gott samarbetsklimat samt är empatisk och tydlig i mötet med brukare. Viktigt är också att du har ett gott omdöme och att du driver ditt arbete strukturerat och självständigt.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Vid anställning kommer vi att begära ett utdrag ur belastningsregistret.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: Arbeta i Huddinge kommun (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta enhetschef Victoria Lindahl på Victoria.Lindahl@huddinge.se
