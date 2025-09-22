Biståndshandläggare SoL till utredningsenheten för omsorg vuxna och äldre
Örnsköldsviks kommun / Administratörsjobb / Örnsköldsvik Visa alla administratörsjobb i Örnsköldsvik
2025-09-22
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örnsköldsviks kommun i Örnsköldsvik
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - "Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv" - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.
Vi söker en driven och engagerad biståndshandläggare till vår enhet!Publiceringsdatum2025-09-22Dina arbetsuppgifter
Som biståndshandläggare hos oss kommer du att spela en viktig roll i att utreda och bedöma behovet av insatser enligt https://skr.
se/framtidenssocialtjanst/nysocialtjanstlag.75001.html för kommunens medborgare. Du kommer att ha ett nära samarbete med medborgare och anhöriga för att säkerställa att de får det stöd de behöver i sin dagliga livsföring, som exempelvis hemtjänst, trygghetslarm eller särskilt boende.
Ditt uppdrag:
- Motta ansökningar om stöd enligt socialtjänstlagen för äldre och personer med funktionsnedsättning.
- Utreda behov och fatta beslut om insatser som hemtjänst, trygghetslarm eller ledsagning.
- Följa upp och utvärdera insatserna för att säkerställa att de uppfyller behoven.
- Samarbeta med kollegor och utförare för att skapa de bästa lösningarna för våra invånare.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har en socionomexamen eller annan relevant universitetsutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig samt giltigt körkort med behörighet B.
Det är meriterande om du:
Har erfarenhet av att arbeta med utredning och myndighetsutövning inom socialtjänsten.
Har erfarenhet av arbete enligt BBIC eller IBIC
Erfarenhet av att arbeta i Procapita eller LifeCare.
Utöver formella kompetenser kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
För att lyckas i din roll är det viktigt att du som person:
Är engagerad, empatisk och har förmåga att skapa goda relationer med olika människor i olika livssituationer.
Kan förstå människors livssituation, behov och mål, och kan omvandla dem till konkreta insatser.
Är strukturerad, organiserad, noggrann, ansvarsfull och har god förmåga att hantera ärenden skyndsamt och effektivt.
Har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift.
Vad du får av oss:
- Ett meningsfullt arbete där du verkligen bidrar till samhället.
- Möjligheten att utvecklas inom ett dynamiskt område med goda framtidsutsikter.
- Ett stöttande, kompetent och inkluderande team som värnar om varandra.
- Mentorskap samt stöd av enhetens ärendehandledare.
- Möjlighet till individuell handledning och handledning i grupp.
Som anställd inom Örnsköldsviks kommun erbjuder vi dig friskvårdstimme, friskvårdsbidrag, flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete i upp till två dagar per vecka. Väljer du att delvis arbeta på distans utrustar vi din hemarbetsplats.
Ansök nu och bli en del av vårt fantastiska team i Örnsköldsvik! Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare.
Välkommen med din ansökan där du bifogar både CV och personligt brev, intervjuer sker löpande.http://inspiration.ornskoldsvik.se/
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Ersättning
Fast timlön/månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/475". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Välfärdsförvaltningen Kontakt
Ida Strid, enhetschef 0660-88984 Jobbnummer
9519839