Biståndshandläggare (SoL) sökes till Laholms kommun
2026-03-02
Om Laholms kommun
Det är i mötet med våra invånare som värdet av vårt arbete uppstår! Som medarbetare i Laholms kommun är du med och levererar tjänster och service till våra invånare - varje dag, året om. Laholms kommun rymmer allt från omsorg, stöd och utbildning för våra invånare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Vi tror på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke.
Som medarbetare i Laholms kommun har du kollegor med många olika yrken och bakgrund, men det som förenar oss är vårt uppdrag och vår gemensamma värdegrund med ledorden glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredöme
Vi söker två engagerad medarbetare till Myndighet Senior och Funktionsstöd
Är du vår nya kollega?
Vi söker nya kollegor då två av våra biståndshandläggare har gått vidare till ett nya uppdrag.
Vi söker dig som vill arbeta med kompetenta och kunniga kollegor. Vi har en stark sammanhållning och vår styrka är att vi gemensamt tar ansvar för vårt uppdrag och håller en hög kvalitet i vårt arbete med goda resultat.
På Myndighet Senior arbetar 12 medarbetare. Myndighet senior består av 9 biståndshandläggare, 2 avgiftshandläggare och 1 enhetsledare. I ditt dagliga arbetar har du och övriga i teamet tillgång till enhetsledare som finns för stöd och handledning.
Du erbjuds internt metodstöd, kompetensutveckling, flextidsavtal, friskvård bidrag samt möjlighet till visst distansarbete. Vi erbjuder dig ett omväxlande och meningsfullt arbete med möjlighet att göra skillnad.Publiceringsdatum2026-03-02Om tjänsten
Som biståndshandläggare har du självständigt ansvar för handläggning, uppföljning och utvärdering av insatser enligt SoL inom socialförvaltningen. Dina arbetsuppgifter innebär att utreda enskild människas rätt till stöd och hjälp utifrån sina behov och förutsättningar. Huvudsakligen innebär det att utreda, besluta och följa upp insatser enligt SoL. Det dagliga arbetet innefattar dokumentation, individuella möten och samverkan med övrig personal, anhöriga och andra externa myndigheter. Dokumentation sker i Life Care.
Tjänsten innebär att man i perioder kan arbeta med utskrivningsplaneringar gentemot sjukhuset i samband med hemgångar.
Som biståndshandläggare förväntas du bidra till att verksamheten håller en hög kvalitet med nöjda brukare. Du bidrar till ett gott arbetsklimat och teamkänsla utifrån ledorden: glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredöme. Vi har fin arbetsgemenskap och har ett utvecklande yrke med en mångfald av möten.
Om anställningen
Vi söker dig som har socionomexamen eller likvärdig utbildning med inriktning förvaltningsrätt, socialrätt och utredningsmetodik. Vi söker en lösningsfokuserad kollega som ser möjligheter i människors förutsättningar att utvecklas. Du som söker ska ha god samarbetsförmåga samt ett gott bemötande gentemot olika människor du möter i jobbet, kollegor och externa aktörer.
Du kan snabbt ställa om i arbetet, prioritera efter rådande förutsättningar och ha ett flexibelt arbetssätt. Arbetsuppgifterna ställer även krav på att du är självgående, har ett mod i ditt yrkesutövande och du bör även se arbetsgruppen och andra samverkansparter som en tillgång.
Det är meriterande om du har arbetat med myndighetsutövning under några år samt även har erfarenhet av andra målgrupper inom socialtjänstens område.
Jobbet kräver även att du är strukturerad och kan hantera administrativa uppgifter. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet. Vi arbetar i verksamhetssystemet Life Care enligt arbetsmetoden IBIC (individens behov i centrum) och kunskaper och erfarenheter inom metoden är meriterande. Arbetet kräver att du har goda kunskaper i svenska språket, såväl muntligt som skriftligt.
B-körkort är ett krav.
Antal tjänster: 2
Tillträde snaraste eller enligt överenskommelse
Intervjuer kommer att ske fortlöpande under ansökningstiden.
Övriga upplysningar
Bor eller arbetar du i Laholm, Våxtorp, Knäred eller Hishult och är intresserad utav uppdraget som RIB brandman kan du gå in på: https://www.laholm.se/omsorg-och-stod/trygg-och-saker/raddningstjanst.
Till följd av lag om belastningsregister ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom LSS, barnomsorg samt skola.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken
Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.
Laholms kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
