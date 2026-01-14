Biståndshandläggare SoL, semestervikariat (socionom/socionomstuderande)
Sölvesborgs kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen / Administratörsjobb / Sölvesborg Visa alla administratörsjobb i Sölvesborg
2026-01-14
, Bromölla
, Karlshamn
, Olofström
, Kristianstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sölvesborgs kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen i Sölvesborg
Stolthet, trivsel, lojalitet, bra chefer och kollegor och en känsla av att bidra till ett bättre samhälle. Så känner medarbetarna för Sölvesborgs kommun som arbetsgivare. Vi erbjuder våra medarbetare meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad för andra människor. Vill du bli en av oss?
Vård- och omsorgsförvaltningen består av två verksamhetsområden: Särskilt boende och hälso- och sjukvårdsverksamhet samt hemtjänst och myndighetsenhet. Totalt är vi cirka 370 medarbetare. Vårt arbetssätt bygger på att vi ska bemöta varje människa med respekt, och vi strävar mot att alla våra brukare ska ingå i en positiv och levande gemenskap som ger trygghet och glädje i vardagen.
Placering: Myndighetsenheten, Rönnevägen 6C, Sölvesborgs kommun.
Myndighetsenheten består av medarbetare med bred kompetens och lång erfarenhet inom verksamhetsområdet. I enheten ingår förutom biståndshandläggare även ett hemgångsteam samt avgiftshandläggare och en äldrekurator.
För oss är det viktigt med ett gott samarbete och en god dialog för att kunna utföra vårt uppdrag på bästa möjliga sätt. Vi erbjuder dig ett givande och meningsfullt arbete där du som biståndshandläggare kan bidra med mycket till våra medborgare varje dag.
Vi söker nu en vikarierande biståndshandläggare till sommaren 2026. Som ny sommarkollega hos oss kommer du få en anpassad introduktion till arbetet och du ingår i team med andra biståndshandläggare som du stöttar i vissa delar under sommaren.
Hos oss får du ett stort mått av teamkänsla och arbetsglädje, erfarna och kompetenta kollegor i arbetsgruppen, ett nära ledarskap och en samsyn kring vikten av att våra medborgare upplever en professionell handläggningsprocess och väl förmedlade beslut.
Vi ser fram emot att välkomna just dig till oss inom Myndighetsenheten!Publiceringsdatum2026-01-14Arbetsuppgifter
Som biståndshandläggare arbetar du i första hand med att informera, utreda, bedöma och besluta om insatser enligt Socialtjänstlagen, samt följa upp och ompröva beviljade insatser. Vi arbetar med handläggning enligt modellen IBIC.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleexamen som svarar mot ansvarsområdet så som socionomexamen, social omsorgsexamen eller annan likvärdig utbildning där socialrätt ingår. Även du som är socionomstuderande med avslutad kurs i juridik är välkommen att söka tjänsten.
Tidigare erfarenhet av arbete inom myndighetsutövning bedöms som meriterande.
Du har en god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift samt har förmåga att anpassa informationen efter de personer du möter i arbetet.
Arbetet som biståndshandläggare innebär möten med olika människor och ställer krav på social förmåga, att vara lyhörd och intresserad av att skapa bra möten. För att lyckas med detta behövs förmåga att skapa tydlighet och förtroende.
Du är positiv, flexibel och är van att strukturera och organisera samt prioritera arbetsuppgifterna i ditt arbete. Du är en person som tycker om problemlösning och kan ta egna initiativ eftersom arbetet kräver stort eget ansvar. Förmåga till både samarbete och självständigt arbete ser vi som viktigt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
B-körkort för manuell bil krävs.
ÖVRIGT
Innan anställning kan erbjudas krävs att du visar upp ett utdrag ur polisens belastningsregister. Utdraget beställs av dig som sökande via polisens e-tjänst Kontrollera egna uppgifter.
Rekryteringsarbetet gällande annonserat semestervikariat sker löpande, så låter tjänsten intressant inkom gärna med din ansökan så snart som möjligt.
I Sölvesborgs kommun arbetar våra 1 500 medarbetare efter ledorden värme, närhet och engagemang. Vår värdegrund genomsyrar all verksamhet och vi arbetar tillsammans för att Sölvesborg ska vara en plats där det skapas möjligheter för den som bor, verkar eller vistas här.
Vi erbjuder dig en dynamisk och lyhörd arbetsplats där vi är positiva till nya idéer och god stämning och trivsel har hög prioritet. Som arbetsgivare värnar vi om alla våra medarbetare och erbjuder därför många förmåner. Läs mer på www.solvesborg.se/jobb
Sölvesborg ligger vid Blekinges kust med goda pendlingsmöjligheter från både Karlskrona och Malmö.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "6/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sölvesborgs kommun
(org.nr 212000-0852) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sölvesborgs kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Frida Einarsson Sundin 0456-81 60 18 Jobbnummer
9682709