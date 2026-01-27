Biståndshandläggare sökes till biståndsenheten
Upplands-Bro kommun / Administratörsjobb / Upplands-Bro Visa alla administratörsjobb i Upplands-Bro
2026-01-27
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Upplands-Bro kommun i Upplands-Bro
, Upplands Väsby
, Håbo
, Stockholm
, Huddinge
eller i hela Sverige
I Upplands-Bro kommun är vi cirka 2000 medarbetare som arbetar med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service och upplevelse av kommunen. Hos oss är du med och bygger en kommun där helhetssyn, engagemang och professionalitet genomsyrar organisationen och tillsammans arbetar vi med att utföra det gemensamma samhällsuppdraget.
På biståndsenheten är vi 13 personer bestående av chef, samordnare och biståndshandläggare som arbetar med att stötta, stärka och utveckla varandra i våra uppdrag.
Vi arbetar alltid med att sätta individen i centrum och tillsammans kan vi göra skillnad för våra kommuninvånare. Tillsammans är ett viktigt ord på vår arbetsplats för att arbetet som utförs kräver att vi har en god och nära samverkan med såväl interna som externa samarbetspartner. Även om vi på enheten ibland arbetar på olika håll så säkerställer vi närheten till varandra. Vi har olika bakgrunder och erfarenheter och ser det som en styrka att utveckla varandra.Publiceringsdatum2026-01-27Dina arbetsuppgifter
I rollen som biståndshandläggare kommer du att säkerställa rättssäkerheten och delaktigheten enligt utredningsmetoden IBIC (Individens Behov I Centrum). Du kommer även att utreda ansökningar, fatta beslut enligt SoL (socialtjänstlagen) och säkerställa verkställande av beslut.
Du har möjlighet att få delegation på att fatta beslut för samtliga insatser enligt SoL förutom korttidsboende och vård- och omsorgboende. Vidare kommer du att delta i utvecklingen av verksamheten. Du har en viktig roll med såväl interna som externa samverkanspartners med brukaren i fokus.
Vem vi söker
- Du är socionom eller har en annan motsvarande högskoleutbildning inom social omsorg
- Har gärna erfarenhet från arbete inom äldreomsorg eller andra omsorgsverksamheter.
- Är utvecklingsinriktad, kreativ, och har ett intresse för socialt arbete.
- Är trygg person och ha en god förmåga att kommunicera med andra.
- Värdesätter och har god samverkan med andra.
- Har B-körkort eftersom det ingår i rollen som biståndshandläggare att göra hembesök.
Vad erbjuder vi dig
- Stimulerande arbetsuppgifter
- Fantastiska kollegor
- En individuell och genomtänkt introduktion utifrån dina behov med nära mentorsstöd.
- Extern handledning och kompetensutveckling.
- Vi har flextid och arbetar 38:45 timmar per vecka. Enligt ordinarie arbetstid innebär detta att arbetsdagen avslutas kl.16:15 under hela året.
- Här finns den lilla kommunens fördelar med bland annat korta beslutsvägar, nära ledarskap och stor möjlighet att vara delaktig i arbetets utveckling.
- Friskvårdssubvention samt möjlighet att arbeta hemifrån till viss del.
- Möjlighet att byta ut semesterersättning till extra semesterdagar.
- Vår arbetsplats är belägen centralt i Kungsängen, två minuters gångväg från pendeltåg, bussar och allmän service.
Om anställningen
Annonsen avser två tjänster: en tillsvidareanställning och ett vikariat som sträcker sig till maj 2027, med möjlighet till förlängning. Båda tjänsterna är på heltid.Om rekryteringsprocessen
Du söker tjänsten genom att bifoga CV men utan personligt brev. Du besvarar istället våra urvalsfrågor. Om du går vidare i rekryteringsprocessen kommer du att få genomgå arbetspsykologiska tester.
Du är varmt välkommen med din ansökan!
I Upplands-Bro strävar vi efter värdigt åldrande, där individens behov sätts främst. Äldreomsorgen handlar om att ge möjlighet till självständighet och valfrihet i boende och vård. Vi sätter höga krav på kvalitet och kontinuerlig uppföljning för att säkerställa en äldrevänlig och värdig miljö.
Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/21". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands-Bro kommun
(org.nr 212000-0100) Arbetsplats
Socialkontoret , Äldre- och omsorgsavdelning, Bistånd äldre och omsorg Kontakt
Walid Ahmed walid.ahmed@upplands-bro.se Jobbnummer
9706512