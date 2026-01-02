Biståndshandläggare socialpsykiatri Sigtuna kommun
2026-01-02
Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Vård- och omsorgsförvaltningen ger service, stöd, vård och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning samt ansvarar för myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning. Förvaltningen bedriver verksamhet inom äldreomsorg, LSS, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård, anhörigstöd och myndighetsutövning. Allt arbete utförs med invånaren i fokus med utgångspunkt i värdegrunden; bemötande, delaktighet, förtroende och trygghet. Tillsammans gör vi varandra bra och arbetar för att uppnå vård- och omsorgsförvaltningens vision livskvalitet hela livet. Publiceringsdatum2026-01-02Arbetsuppgifter
Inom avdelningen för myndighetsutövning finns 19 biståndshandläggare fördelat på tre team: SoL - äldreomsorg, SoL -socialpsykiatri samt LSS. Arbetet leds av två biträdande enhetschefer och en enhetschef. På avdelningen finns också boendesamordnare, avgiftshandläggare, utredare och övrig administration.
Vi söker nu en ny kollega. Som biståndshandläggare inom socialpsykiatrin arbetar du med vuxna personer som har psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
Arbetet som biståndshandläggare innebär att ta emot ansökningar från enskilda, genomföra utredningar genom att inhämta information och göra bedömningar. Utredningar resulterar i beslut om insatser som sedan ska följas upp regelbundet. Ditt arbete utgår från socialtjänstlagen (SoL)
I ditt arbete kommer du att samarbeta både med kollegor i inom Sigtuna kommun och externa samarbetspartners som till exempel psykiatrin, hälso- och sjukvård och utförare.
Som nyanställd hos oss får du alltid en anpassad introduktion samt en tilldelad mentor. Vi arbetar för att tillsammans skapa en god arbetsmiljö där du som biståndshandläggare har tillgång till ett nära ledarskap när du behöver stöd i ditt arbete.
Vi arbetar i verksamhetssystemet Life Care och med bedömningar efter IBIC, Individens Behov i Centrum.
Vi erbjuder dig:
* Positiva och kunniga kollegor på en trevlig arbetsplats.
* Tillgång till nära arbetsledning och kollegialt stöd.
* Stimulerande arbete i en liten kommun med närhet i samverkan och korta beslutsvägar.
* Möjlighet till hemarbete och semesterväxling.
* Luftiga kontorslokaler i Märsta.Kvalifikationer
Du har socionomexamen eller annan högskoleutbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren. Vi värdesätter erfarenhet av handläggning enligt både SoL och LSS för personer med psykisk och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
Som person är du strukturerad eftersom arbetet innebär att du hanterar flera utredningar samtidigt. Du är samarbetsorienterad och kan bygga förtroendefulla relationer då arbetet innebär många kontakter med medborgare, anhöriga och samverkan med andra i nätverket.
För att lyckas i ditt uppdrag så krävs det att du är stabil och trygg i dig själv. Du har en hög grad av flexibilitet, kan hantera en variation av ärenden. Du är intresserad av att bidra till din egna och gruppens utveckling och arbetsmiljö och du har en god förmåga att sätta dig in i människors skiftande levnadsvillkor och bemöta dem med respekt och lyhördhet.
Du behöver ha B-körkort då arbetet kan innebära resor i tjänsten.
