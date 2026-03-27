Biståndshandläggare Område Myndighetsutövning äldreomsorgsavdelningen
Stockholms kommun / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-03-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
På Södermalm bor ca 27 000 personer som är 65 år eller äldre.
Av dessa har ca 3 400 personer någon form av biståndsbedömd insats, i första hand enligt socialtjänstlagen. Område Myndighetsutövning äldreomsorg har som uppdrag att bevilja rätt stöd och insatser, på ett sådant sätt att den äldres tillvaro präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.
Område Myndighetsutövning Äldreomsorg
Två av våra kompetenta medarbetare kommer under våren att lämna oss för nya utmaningar vilket gör att vi nu kan välkomna nya kollegor till vår fina enhet. Vi rekryterar därför två biståndshandläggare på tillsvidare och vi söker dig som brinner för målgruppen äldre och vill vara med att driva, vidareutveckla och kvalitetssäkra arbetet inom vår verksamhet.
På vår enhet arbetar cirka 78 medarbetare, varav 52 biståndshandläggare. Vi har två gruppledare som stödjer i det dagliga arbetet samt en ledningsgrupp bestående av områdeschef, tre enhetschefer och två controllers. Biståndshandläggarna är organiserade i sex olika handläggargrupper:
fyra geografiskt indelade hemmagrupper
en grupp som arbetar med mer komplex problematik, bland annat hemlöshet,
samt en utskrivningsplaneringsgrupp som utreder ärenden från sjukhus och följer upp korttidsvistelse
Vår Bosam-grupp ansvarar även för handläggning för personer som bor på vård- och omsorgsboenden samt för samordning av korttidsvård, dagverksamhet och transporter. Utöver detta finns stödfunktioner för färdtjänst och riksfärdtjänst samt administratörer som arbetar med avgifter och fakturering.
Vi är en enhet som ständigt vill utvecklas och söker dig som vill göra det tillsammans med oss! Hos oss får du möjlighet att utöver kärnuppdraget engagera dig i en utvecklingsgrupp och få spetskompetens inom vissa områden, såsom exempelvis våld i nära relationer, psykisk hälsa, välfärdsfusk eller arbetsmiljö. Vi värnar om kontinuerlig kompetensutveckling och erbjuder därför vidareutbildning och handledning utifrån dina och verksamhetens behov. Hos oss får du möjlighet att arbeta nära erfarna kollegor och tillgängliga ledare.
Vi erbjuder
Vill du bli en del av vårt stora, engagerade och varma arbetslag? Hos oss möts du av en arbetsplats som präglas av professionalism, arbetsglädje och nyfikenhet. Vi erbjuder bland annat:
En situationsanpassad introduktion tillsammans med mentor
Engagerade kollegor och ett nära samarbete både inom din arbetsgrupp samt på enheten
Möjlighet att arbeta hemifrån upp till två dagar per vecka om arbetet så tillåter.
Södermalms stadsdelsförvaltning tillämpar vinter-och sommar arbetstid och har ett flextidsavtal
Friskvårdsbidrag på 3000 kr per år (2026), samt möjlighet att köpa stadens motions-och simhallskort till subventionerat pris
Din roll
Som biståndshandläggare hos oss har du en central funktion i att säkerställa att Södermalms äldre invånare får rätt stöd i rätt tid. Ditt uppdrag är att utreda, besluta och följa upp behov av insatser enligt socialtjänstlagen (SoL). Arbetet innebär regelbunden kontakt med de äldre, deras närstående och andra berörda aktörer.
Du ansvarar för att dokumentera utredningar, beslut, beställningar och journalanteckningar i stadens verksamhetssystem Paraplyet. I rollen ingår även samverkan med utförare, primärvård, sjukhus och andra delar av socialtjänsten för att skapa en helhetsbild av individens behov. Du arbetar självständigt inom ramen för lagstiftning och riktlinjer men är alltid en del av ett team där kollegor och ledning finns nära till hands.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har ett genuint engagemang för vår målgrupp och som bemöter människor med respekt, empati och ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Du har god samarbetsförmåga, bjuder in till dialog och anpassar din kommunikation efter situationens behov.
Du är strukturerad och har förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt och flexibelt sätt. Rollen kräver att du kan fatta beslut även när förutsättningarna är komplexa eller innebär tidspress, vilket ställer krav på gott omdöme, professionalitet och trygghet i din yrkesroll. Som person är du stabil, strukturerad och har förmåga att behålla ett realistiskt perspektiv i komplexa situationer.
Du har:
Socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Mycket god förmåga att dokumentera skriftligt och kommunicera muntligt
Goda kunskaper i socialtjänstlagen och tillhörande praxis
Meriterande kvalifikationer:
Erfarenhet av arbete som biståndshandläggare eller socialsekreterare inom myndighetsutövning
Kunskap om Stockholms stads riktlinjer inom äldreomsorgen
Erfarenhet av verksamhetssystemet Paraplyet och LifeCare
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper, din motivation och ditt engagemang för uppdraget.
Välkommen till en arbetsplats där du varje dag får möjlighet att göra skillnad för de äldre på Södermalm. Vi ser fram emot din ansökan! Publiceringsdatum2026-03-27Övrig information
Intervjuer kan komma att ske löpande under rekryteringsperioden.
Registerutdrag kommer att begäras.
Stadsdelsförvaltningen har nya och moderna lokaler på Virkesvägen i Hammarby sjöstad i närheten av Mårtensdal (tvärbana) och Gullmarsplan (t-bana).
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Södermalms stadsdelsförvaltning!
Södermalm är en kulturell och levande stadsdel i innerstaden med engagerade invånare och ett stort hjärta. Hos oss kan du verkligen göra skillnad. Tillsammans med våra Södermalmsbor utvecklar vi en ännu bättre stadsdel att leva, verka och bo i.
Som medarbetare hos oss har du en trygg anställning med schyssta villkor, där vi tror att mångfald och jämn könsfördelning bidrar till att stärka vår verksamhet. Vi gillar att tänka nytt - vi hoppas att du som söker vill utveckla Södermalm tillsammans med oss!
Här kan du läsa mer om Södermalms stadsdelsförvaltning och du får även gärna besöka vår webbplats.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/998". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Södermalms stadsdelsförvaltning, Äldreomsorgsavdelningen Kontakt
Jilli Salah jilli.salah@stockholm.se 08-50812152 Jobbnummer
9822378