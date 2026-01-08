Biståndshandläggare, Myndighetsavdelningen, enhet Mitt i livet
Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) är ett unikt samarbete mellan Norrtälje kommun och Region Stockholm. Uppdraget är att tillgodose kommuninvånarnas behov av hälso- och sjukvård samt omsorg. KSON har därmed unika förutsättningar att sömlöst tillgodose invånarnas behov av effektiva helhetslösningar och styrs av en direktion med förtroendevalda från Region Stockholm och Norrtälje kommun.
En del av Norrtäljemodellen. Publiceringsdatum2026-01-08Om tjänsten
Tjänsten är förlagd på Myndighetsavdelningen, inom enhet Mitt i livet som består av 13 medarbetare och en enhetschef. I aktuell enhet, möter vi personer mellan 18 år och 67 år med varaktig psykisk funktionsnedsättning (socialpsykiatri) och/eller somatisk sjukdom som är i behov av stöd- och omsorgsinsatser via Socialtjänstlagen. Vi söker nu en handläggare för tillsvidareanställning.Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara att utreda, besluta samt följa upp beviljade biståndsinsatser. Arbetet utgår från ett helhetsperspektiv kring den enskilde och med dennes behov i centrum, vilket sker i samarbete med anhöriga, hälso- och sjukvård, andra myndigheter och samarbetsparter. Arbetsuppgifterna innefattar även att delta i utvecklingsarbeten för att föra verksamheten framåt, såsom att ta fram tydliga processer och rutiner och att driva utveckling avseende digitalisering, metod samt kvalitet i arbetet. Även mentorskap och introduktion av nyanställda ingår i arbetsuppgifterna. Att arbeta på KSON innebär att varje medarbetare bidrar till att förverkliga vårt kärnuppdrag- att med fokus på god kvalitet, tillgänglighet och innovation tillhandahålla en sammanhållen vård och omsorg för våra invånare.Kvalifikationer
För att lyckas i detta roliga och utmanande arbete är det ett krav att du har socionomexamen eller annan närliggande utbildning på högskolenivå som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom socialtjänst och myndighet, gärna inom socialpsykiatri, omsorg och funktionshinderområdet. Som person har du personlig mognad och integritet, och du vågar stå för dina bedömningar. Du är kvalitetsmedveten och serviceinriktad, arbetar noggrant och tar ansvar för att uppgifterna blir gjorda på rätt sätt. I och med att omvärlden är i ständig förändring behöver du också vara flexibel, initiativtagande och se utmaningar som något roligt som ska lösas. Du har stor datavana och behärskar svenska språket väl i tal och skrift. Då kommunen är stor till ytan behöver du ha körkort.
Det finns ett tydligt uppdrag inom avdelningen att utveckla handläggningsprocesser, arbetssätt, samverkan och innovation, samt att införa digitala lösningar som en del av detta. Inget är så bra att det inte kan bli bättre! Vi hoppas att du ser det som ett spännande uppdrag som du vill vara med att förverkliga. Stor vikt fästs vid personlig lämplighet.
Om arbetsplatsen
Myndighetsavdelningen består av ca 75 medarbetare, en avdelningschef och fem enhetschefer. Avdelningen arbetar främst med myndighetsutövning med stöd av SoL och LSS och ansvarar även för att handlägga ansökningar om färd- och riksfärdtjänst samt att verkställa kontaktperson- och stödfamiljinsatser. På avdelningen arbetar LSS-handläggare, biståndshandläggare, boendesamordnare, kontaktsekreterare, avgiftshandläggare och anhörigstödjare.
Kommunalförbundets vision är att invånarna i Norrtälje kommun har en god hälsa. Vår styrmodell bygger på tre strategiska inriktningar, god och nära vård och omsorg + en hållbar socialtjänst, ökad självständighet och trygghet med välfärdsteknik, förebyggande insatser och prevention. Vi hoppas att du som söker känner igen dig i vår vision, och vill vara med att fortsätta utveckla vårt värdefulla arbete i enlighet med den!
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Anställningsform
Tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Urval och intervjuer sker löpande under annonseringstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Sjukvård och omsorg i Norrtälje
KSON har avtal med många utförare och driver även vård och omsorg i egen regi i det helägda bolaget Tiohundra AB. Budgetomslutningen uppgår till cirka 4,5 miljarder kronor och vi har idag cirka 120 medarbetare med huvudsakligen beställar-, ägar- och myndighetsuppdrag. Mer information om Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) hittar du på vår hemsida..
Norrtälje kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något av minoritetsspråken alternativt annat språk.
