Biståndshandläggare med inriktning förebyggande arbete
Örnsköldsviks kommun / Administratörsjobb / Örnsköldsvik Visa alla administratörsjobb i Örnsköldsvik
2026-07-21
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Vill du vara med och forma framtidens socialtjänst?
Den nya socialtjänstlagen innebär ett tydligt skifte mot tidiga insatser, förebyggande arbete och ökad tillgänglighet. I Örnsköldsviks kommun har vi redan påbörjat den resan och söker nu biståndshandläggare som vill vara med och utveckla framtidens socialtjänst tillsammans med oss.
Det här är en tjänst för dig som vill kombinera myndighetsutövning med utvecklingsarbete, samverkan och ett starkt fokus på att möta människor i ett tidigt skede. Hos oss får du möjlighet att arbeta nära invånare, vård, omsorg och civilsamhälle för att hitta lösningar som stärker självständighet, delaktighet och trygghet.Publiceringsdatum2026-07-21Dina arbetsuppgifter
Som biståndshandläggare arbetar du med att utreda, bedöma och fatta beslut enligt socialtjänstlagen för vuxna och äldre. Samtidigt blir du en viktig del i omställningen mot ett mer förebyggande och personcentrerat arbetssätt.
I uppdraget kan det även ingå att arbeta som välfärdsguide i nära samverkan med akutmottagning, primärvård och kommunens övriga verksamheter. Rollen innebär att möta människor tidigt, vägleda till rätt stöd och bidra till att förebygga ohälsa, otrygghet, ensamhet och behov av mer omfattande insatser.
Ditt uppdrag
Utreda och fatta beslut enligt socialtjänstlagen.
Följa upp och utvärdera insatser.
Arbeta förebyggande genom tidiga kontakter och vägledning.
Samverka med sjukvård, anhöriga, kommunala verksamheter och civilsamhälle.
Bidra till utvecklingen av nya arbetssätt utifrån den nya socialtjänstlagens intentioner.
Stödja individer att hitta lösningar som stärker självständighet och livskvalitet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Körkort B är ett krav.
Meriterande är erfarenhet av myndighetsutövning, förebyggande arbete, samverkan med hälso- och sjukvård, IBIC samt LifeCare.
Vem är du?
Du är engagerad, initiativrik och tycker om att bygga relationer. Du ser möjligheter där andra ser hinder och motiveras av att utveckla arbetssätt som ger bättre stöd till kommunens invånare.
Därför ska du välja oss
Möjlighet att vara med och forma framtidens socialtjänst.
Ett meningsfullt uppdrag med stor samhällsnytta.
Kompetenta och engagerade kollegor.
Mentorskap, handledning och utvecklingsmöjligheter.
En arbetsplats som uppmuntrar samverkan, nytänkande och delaktighet.
Välkommen att bli en del av vår resa mot framtidens socialtjänst!
Ansök nu och bli en del av vårt fantastiska team i Örnsköldsvik! Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare.
Välkommen med din ansökan där du bifogar både CV och personligt brev, intervjuer sker löpande.
Inspireras av hur det är att bo, leva och verka i Örnsköldsvik
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - "Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv" - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är pass, internationellt ID-kort, körkort+personbevis från Skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap. För en del tjänster krävs uppvisade av utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kan kräva svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445), http://www.ornskoldsvik.se
Järnvägsgatan 6 (visa karta
)
891 31 ÖRNSKÖLDSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Välfärdsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Ida Strid 0660-88984 Jobbnummer
10007897