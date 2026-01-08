Biståndshandläggare LSS och biståndshandläggare Socialpsykiatri
2026-01-08
Välkommen med din ansökan!
Välfärd Gävle växer och vi behöver därför utöka med fler biståndshandläggare. På utredningsenheten LSS och Socialpsykiatri är vi idag cirka 30 medarbetare och vi behöver nu utöka med ytterligare biståndshandläggare för handläggning inom LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrad, och SoL, Socialtjänstlagen. Vi arbetar i team som leds av 1:e handläggare. Möten inom teamen sker veckovis. Vi arbetar systematiskt och aktivt med verksamhetsförbättringar genom fokusgrupper, där din kunskap och delaktighet värdesätts. Vi värnar om en god arbetsmiljö med nära ledarskap och handledning och som ny medarbetare har du en introduktionsplan och tillgång till handledare. Vi är belägna i fina lokaler, egna kontor, mitt i centrala Gävle stad med nära tåg och bussförbindelser. Varmt välkommen att söka tjänst hos oss!Publiceringsdatum2026-01-08Arbetsuppgifter
Är du en person som trivs med samarbete, gillar att arbeta mot gemensamma mål och bidrar till en positiv teamkänsla? Då kan du vara den vi söker!
Som biståndshandläggare för våra målgrupper är ditt främsta uppdrag att utreda, bedöma och fatta beslut om behov av stöd och insatser. Du arbetar även med rådgivning, planering, samordning samt uppföljning av besluten i nära samarbete med övriga biståndshandläggare samt med andra aktörer både internt och externt.
På enheten handlägger vi målgruppen Socialpsykiatri samt LSS och du arbetar främst inom ett lagrum. Det innebär att som biståndshandläggare inom lagrummet SoL Socialtjänstlagen så kommer du att utreda SoL ansökningar för både socialpsykiatri samt för personkretsar LSS där SoL-insatser är aktuella och som LSS handläggare utreder du ansökningar om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller examen från sociala omsorgsprogrammet och som vill arbeta i en dynamisk arbetsgrupp där vi arbetar i team och där din kunskap värdesätts. Meriterande är om du har erfarenhet som biståndshandläggare och från verksamhetsområdet eller övrig myndighetsutövning. Körkort samt god körvana är ett krav för tjänsten.
För att lyckas i din roll har du förmågan att följa lagstadgade krav, policys, och instruktioner samt förhålla dig till uppsatta tidsplaner. Du besitter förmågan att se vad som behöver prioriteras och organiseras, är effektiv och använder resurserna för att på bästa sätt nå resultat. Dessutom är du en god kommunikatör, du anpassar ditt språk till olika situationer och till olika mottagare. Du inger förtroende, skapar tilltro och tillit. Du är bra på att bygga nätverk och skapa kontakter. För dig är det självklart att utgå från mötet med kunder, anhöriga och varandra.
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna i vår gemensamma värdegrund.
