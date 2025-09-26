Biståndshandläggare inom Vård & Omsorg, vikariat
2025-09-26
Förvaltningen för Vård & Omsorg står inför en stor omställning där vi behöver kunna möta ett samhälle i förändring.
Vi söker dig som vill vara med på denna resa och skapa morgondagens välfärd.
Vill du arbeta på en arbetsplats där vi ser värdet i att ha en hälsofrämjande arbetsmiljö och där vi gemensamt arbetar för att skapa arbetsglädje, då är detta arbetsplatsen för dig! Vi är ett stöttande arbetslag där vi bidrar och delar kunskap med varandra.
Då en av våra kollegor ska gå vidare till ett annat uppdrag inom förvaltningen söker vi nu en vikarie som kan ta över uppdraget.
Rollen som biståndshandläggare hos oss
Ditt huvudansvar är myndighetsutövning genom att utreda, bedöma behov och fatta beslut enligt Socialtjänstlagen. Du ansvarar även för uppföljning och kvalitetssäkring av beslut.
Tjänsten är som områdeshandläggare och innebär att du ansvarar för ett geografiskt område. I rollen handlägger du ärenden enligt Socialtjänstlagen, exempelvis insatser som hemtjänst, dagverksamhet, växelvård, trygghetslarm och särskilt boende för personer som bor inom området. Publiceringsdatum2025-09-26Profil
Du är duktig på att kommunicera med andra (internt/externt), både muntligt och skriftligt. Du är en god organisatör, ordningsam, flexibel, ansvarstagande, beslutsam och prestigelös. Det är vidare betydelsefullt att du kan arbeta självständigt, att du kan prioritera och strukturera arbetsuppgifterna. Du är lojal och handlar i enlighet med fattade beslut, mål, policys och riktlinjer samt har en problemlösande och analytisk förmåga. Du måste kunna uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
- socionomexamen/examen från högskolans sociala omsorgsprogram, och/eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- goda kunskaper inom området myndighetsutövning och kring gällande lagstiftning
- relevant erfarenhet från arbete inom politiskt styrd organisation
- B-körkort
Det är meriterande om du har:
- goda kunskaper om IBIC
- tidigare erfarenhet av uppdrag som biståndshandläggare
Om oss på biståndsenheten
Förvaltningen för Vård & Omsorg är organiserade i distrikt. Verksamheten biståndsenheten tillhör förvaltningsledingskontoret (FLK).
Biståndsenheten omfattar idag 22 biståndshandläggare, tre förste biståndshandläggare, tre avgiftshandläggare, två bostadsanpassningsbidragshandläggare samt enhetschef.
Vi arbetar utifrån Socialtjänstlagen (SoL). Vi har implementerat IBIC (Individens Behov I Centrum) som arbetsmodell och med den ett kvalitetssäkringsarbete där vi fokuserar på att arbeta med gemensamma mål och metoder. Kommunen tar stora steg vad gäller utvecklingen såväl inom metoder i handläggning så som inom digital utveckling.https://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-vard--omsorg
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning på heltid fram till 27 november 2026 med tillsättning enligt överenskommelse.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb-och-praktik/att-jobba-hos-oss
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 12 oktober.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Den typ av registerutdrag som ska begäras är "Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret". Du kan beställa ett här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
