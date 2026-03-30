Biståndshandläggare inom SoL och LSS till Kungsholmens stadsdelsförvaltning
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Här arbetar du på en enhet där utveckling och förbättringsarbete står i fokus.
Arbetet är omväxlande där den ena dagen inte är den andra lik. Du erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling och en rimlig arbetsbelastning. Som ett led i vårt utvecklingsarbete finns det möjlighet för dig att fördjupa dig i områden som du brinner lite extra för, såsom exempelvis barnrättsperspektivet inom socialtjänsten eller brukardelaktighet.
Vi erbjuder dig
Du får en introduktion anpassad efter dina behov och förutsättningar när du börjar.
Du kommer även att få möjlighet att delta i extern handledning tillsammans med dina kollegor.
Arbetsplatsen är belägen centralt på Kungsholmen med närhet till goda kommunikationer. Lokalerna bidrar till en god gemenskap och samverkan mellan enheterna.
För den som så önskar finns möjlighet att i viss mån arbeta hemifrån.
Vi har även personalförmåner i form av flexarbetstid samt friskvårdsbidrag på 3 000 kronor per år och träningskort till rabatterat pris på ett antal gym.
Här kan du läsa mer om Stockholms stads förmåner för medarbetare.
Din roll
Tillsammans arbetar vi utifrån uppdraget att genom väl utredda och målformulerade biståndsinsatser stödja och stärka vår målgrupps förmåga till ett självständigt liv. Verksamheten bedrivs utifrån politiska mål, övergripande lagstiftning, rättspraxis samt lokala riktlinjer. Som biståndshandläggare på Enheten för personer med funktionsnedsättning arbetar du med att utifrån fastställda utredningsinstrument handlägga ansökningar om bistånd enligt SoL, LSS och Lagen om riksfärdtjänst. Målgruppen är personer med fysiska och/eller kognitiva funktionsnedsättningar i åldern 0-65 år.
Rollen som biståndshandläggare innebär även:
Mycket enskilt arbete på såväl kontoret som på olika vårdinstitutioner och i enskildas hem.
Att du fattar beslut om insatser på delegation alternativt förarbetar utlåtanden som läggs fram för chef, nämnd eller domstol.
Samverkan både internt och externt, med till exempel försäkringskassan, regioner, utförare och andra kommuner.
Kvalificerad uppföljning av beslutade insatsers resultat utifrån överenskomna insatsmål.
Stor vikt läggs också vid medveten budgetuppföljning och kostnadsmedvetenhet utifrån politiskt fattade beslut. Vi arbetar ständigt med att utveckla vår egen verksamhet och du förväntas ta aktiv del i detta genom deltagande i olika arbetsgrupper och enskilda uppdrag.
Din kompetens och erfarenhet
Du har socionomexamen eller annan högskoleutbildning som bedöms som likvärdig av arbetsgivaren. Du har även erfarenhet av myndighetsutövning och det är meriterande om du har erfarenhet inom området funktionsnedsättning SoL och LSS inom Stockholm stad.
Du arbetar både självständigt och strukturerat genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete väl. Du är relationsskapande och har mycket god förmåga att etablera kontakt med människor i en utsatt situation och har ett respektfullt bemötande. Du är lugn, stabil och har förmågan att behålla ett realistiskt perspektiv på situationer som uppstår i det dagliga arbetet som myndighetsutövare. Du är utvecklingsinriktad och deltar aktivt i enhetens utvecklingsarbete.
Välkommen med din ansökan!
Din ansökan
För att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll behöver du inte bifoga ett personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan utgår vi ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten.
Enheten för personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri
Enheten är en av flera enheter inom förvaltningens socialtjänstavdelning. På enheten arbetar åtta biståndshandläggare inom funktionsnedsättning, fyra socialsekreterare inom socialpsykiatrin, en kontaktsekreterare, en administrativ assistent, en gruppledare samt en enhetschef.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Kungsholmens stadsdelsförvaltning!
Kungsholmens stadsdelsförvaltning omfattar de tre öarna Kungsholmen, Lilla Essingen och Stora Essingen.
Tillsammans arbetar vi för att ständigt utveckla våra verksamheter och ge bra service till alla som lever sitt liv på Kungsholmen och Essingeöarna. https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/kungsholmen/
kan du läsa mer om Kungsholmens stadsdelsförvaltning och du får även gärna besöka vår https://facebook.com/kungsholmensdf.
Avdelningen för socialtjänst ansvarar för omsorg om personer med funktionsnedsättning, individ och familjeomsorg, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder samt fält- och fritidsverksamhet. Under 2025 kommer ansvaret för parkleksverksamhet övergå till avdelningen. Vid anställning på vissa tjänster inom Socialtjänstavdelningen kan belastningsregister komma att krävas. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-13 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1797". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms Stad, Kungsholmen SDF, Socialtjänstavdelningen Kontakt
Sandra Landahl 08-50808424 Jobbnummer
9827079