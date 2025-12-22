Biståndshandläggare inom äldreomsorgen till Båstad
2025-12-22
Båstads kommun ligger på natursköna Bjärehalvön, omgiven av hav i tre väderstreck. Här möts du av vacker natur, goda kommunikationer och ett aktivt samhälle med full service. Vårt läge med två järnvägsstationer, närhet till flygplats och motorväg gör kommunen till en attraktiv plats att både bo och arbeta i.
Vår vision är att vara en förebild för ett friskt liv och hållbart entreprenörskap - en plats där människor vill bidra, växa och utvecklas. Som arbetsgivare erbjuder vi en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö, där vår värdegrund bygger på professionalism, arbetsglädje och respekt.
Tillsammans gör vi skillnad varje dag genom att ge god service till våra invånare, med engagemang, samarbete och vilja att utvecklas.
Nu söker vi dig som vill komma och jobba i Båstad kommun och utföra ett av de viktigaste uppdragen i samhället. Vi söker dig som vill jobba biståndshandläggare och vill bidra till att människor får rätt stöd och hjälp. Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag.
Vi är en glad och stabil arbetsgrupp som tycker om att gå till jobbet och vi har låg personalomsättning på vår arbetsplats. Balans mellan arbete och fritid är viktigt för oss och det är även viktigt att ha ett bra arbetsklimat i en hållbar arbetssituation. Hos oss är det viktigt att vi samarbetar och har en god dialog för att kunna utföra vårt uppdrag på bästa möjliga sätt.
Därför kan du räkna med att vi som dina närmaste kollegor stöttar och ställer upp för varandra. Vi finns där för dig när du kommer som ny kollega/medarbetare till oss.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
* Utreda och handlägga ansökningar om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL).
* Göra behovsbedömningar och fatta beslut om olika insatser.
* Ha kontakt med vård- och omsorgstagare, anhöriga och utförare.
* Dokumentera och följa upp beslut i enlighet med gällande lagstiftning.
* Samarbeta med kollegor och andra aktörer för att skapa bästa möjliga stöd.
Du arbetar självständigt men också i nära samarbete med övriga kollegor och andra professioner. Du samarbetar med andra funktioner inom socialtjänsten, andra myndigheter samt slutenvården.
Som person är du strukturerad med en förmåga att flexibelt anpassa dig till nya förutsättningar, samt prioritera utifrån vad som händer under dagen.
Vi erbjuder
* Flexibla arbetstider som passar din vardag.
* Ett utvecklande arbete med stöd från erfarna kollegor.
* Möjlighet att bygga värdefull kompetens inför framtiden.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är utbildad socionom
* Har intresse för myndighetsutövning och ett professionellt bemötande.
* Erfarenhet av handläggning är meriterande.
Hos oss får du möjlighet att använda din erfarenhet fullt ut och samtidigt utvecklas i en verksamhet som ständigt strävar efter att förbättra stödet till kommunens alla invånare. Då arbetet kräver kontakter, både internt och externt, har du god samarbetsförmåga samtidigt som du kan arbeta självständigt. Du tar initiativ och är kommunikativ med en positiv inställning.
Du har ett lösningsfokuserat förhållningssätt i ditt arbete och arbeta med individen i fokus.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Arbetet innebär tjänsteresor och körkort är ett krav.
Vill du vara med att bidra till att människorna får rätt stöd och hjälp och att ovan beskrivningen stämmer in på dig, tveka inte att sök tjänsten hos oss!
ÖVRIGT
Kommunala avtal gäller. Som en del i vårt hälsofrämjande arbete erbjuder vi friskvårdsbidrag. Rökfri arbetstid tillämpas. Vi värdesätter mångfald och välkomnar alla sökande. Hos oss är det viktigt att varje medarbetares kompetens tas tillvara.
Som en del i anställningsprocessen har vi som rutin att ta registerutdrag ur polisens belastningsregister. Detta innebär att vi kommer att begära ett registerutdrag från dig innan anställning. Du beställer själv registerutdraget från Polisen. Blanketten hittar du på följande webbadress: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor - beställ gärna ditt registerutdrag redan idag. Där kontroll av registerutdrag är lagreglerad ska sådan blankett användas.
Kontaktuppgifter till fackliga företrädare finner du på fackförbundens webbplats.
Inför rekryteringsarbetet har Båstads kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
