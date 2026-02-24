Biståndshandläggare inom äldreomsorgen
Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar.
Tillsammans skapar vi välfärden och ett fungerande samhälle som är jämställt och rättvist för alla som bor och vistas i kommunen. Vi brukar med stolthet säga att vi har Sveriges viktigaste jobb! Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag hos oss ska kännas meningsfull.
Äldreomsorgen i Kramfors kommun har som mål att ge äldre personer förutsättningar att leva ett tryggt, värdigt och självständigt liv. Vi söker nu en biståndshandläggare till vår enhet för utredning och förebyggande verksamhet.Publiceringsdatum2026-02-24Arbetsuppgifter
Som biståndshandläggare på enheten för utredning- och förebyggande verksamhet inom äldreomsorgen kommer du på uppdrag av Välfärdsnämnden att utreda, bedöma och fatta beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) för personer över och under 65 år. Du har kontakter med den enskilde, närstående, legala företrädare och arbetar utifrån en helhetssyn med den enskilde i fokus enligt IBIC (Individens behov i centrum). Vi arbetar med samverkan kring den enskilde där du som biståndshandläggare är en viktig pusselbit i intern och extern samverkan med utförare och andra huvudmän. Du medverkar aktivt till enhetens kvalitets- och utvecklingsarbete.
Användandet av välfärdsteknik och tekniska lösningar ingår i vårt arbetssätt och är en del i arbetet när vi tillgodoser behov för medborgarna, som en del i det systematiska kvalitets- och arbetsmiljöarbetet när vi jobbar smartare med att vara effektiva. I linje med nya socialtjänstlagen arbetar vi aktivt för att vara främjande och förebyggande. Hos oss finns därför både arbetsterapeut och fysioterapeut anställda, som du som biståndshandläggare arbetar i nära samarbete med i syfte att ytterligare utröna bästa insats för medborgarna.
Att vara medarbetare i vår verksamhet äldreomsorg innebär att ha ett starkt brukarfokus, mod och uthållighet i det ständiga förbättringsarbetet.Kvalifikationer
Du har en akademisk examen från socionomprogrammet eller annan likvärdig akademisk utbildning. Meriterande är om du har erfarenhet av myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen med inriktning äldre. Vi förutsätter att du har god dokumentations- och datorvana samt god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Som person är du lösningsfokuserad, positiv och självständig. Jobbet passar dig som samarbetar och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt, är trygg i din arbetsroll och har en god förmåga att strukturera upp din arbetstid på ett effektivt sätt. Sist men inte minst är du en flexibel person som kan se möjligheter i förändringar.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
B-körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Intervjuer sker löpande under annonseringstiden.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Ange referensnummer och löneanspråk i ansökan. Referenser lämnas vid begäran och inför vissa anställningar i kommunens verksamheter krävs utdrag från belastningsregistret. I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan till ett av Sveriges viktigaste jobb!
Här kan du läsa mer om att flytta till och bo i Kramfors kommun: https://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/flytta-till-kramfors.html Ersättning
