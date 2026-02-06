Biståndshandläggare inom äldreomsorgen
2026-02-06
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Hägersten-Älvsjö är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad med cirka 3000 medarbetare. I dag är vi ett av stadens största stadsdelsområden med ca 130 000 invånare. I Hägersten-Älvsjö har du nära till staden, kommunikationer och naturen. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med möjligheter för dig att utvecklas i din roll.
Välkommen till oss
Tjänsterna är utökningar på enheten och vi ser fram emot att välkomna nya medarbetare.
Hos oss får du ett jobb som ger mycket tillbaka- det du gör på jobbet varje dag förändrar många människors liv! Vi satsar på dig som arbetar hos oss genom att erbjuda regelbunden kompetensutveckling och en rimlig arbetsbelastning. Enheten ansvarar för olika insatser som ger möjlighet för äldre att få sina behov av omsorg tillgodosedda. Vi söker dig som trivs med ett omväxlande arbete i en föränderlig miljö där den ena dagen inte är den andra lik!
Vi erbjuder
Beställarenheten erbjuder en arbetsplats med erfarna kollegor och ett närvarande ledarskap. Du erbjuds även introduktion och en fadder under din första tid hos oss. Vi har personalförmåner i form av friskvårdsbidrag samt flexibel arbetstid som möjliggör distansarbete. Vårt kontor finns vid Telefonplan.
Din roll
Som biståndshandläggare ansvarar du för att utreda behov, bedöma, besluta och följa upp insatser för personer över 65 år enligt SoL och LSS. Arbetet innebär kontakter med många samarbetspartners såväl inom Stockholms stad som externt. I arbetet som biståndshandläggare kan det bland annat ingå att aktualisera ärenden, inhämta information, göra bedömningar, fatta beslut och följa upp insatser. Ditt arbete utgår från lagstiftning och kunskapsstöd.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig med socionomexamen med inriktning mot äldre eller högskoleutbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren. Du har erfarenhet av biståndsbedömning inom området äldreomsorg, rådande lagstiftning och regelverk.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du arbetar både självständigt och strukturerat genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete väl samt god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du är relationsskapande och har mycket god förmåga att etablera kontakt med människor i en utsatt situation.
Du har förmågan att behålla ett realistiskt perspektiv på situationer som uppstår i det dagliga arbetet som myndighetsutövare. Du har lätt att anpassa dig till förändrade omständigheter. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört sätt samt är van vid att samverka med andra professioner. Du värdesätter olikheter och förstår att olika bakgrund, kultur och grupptillhörighet kan påverka en själv och andra på olika sätt. Du ska ha god kommunikativ förmåga, samarbetsförmåga samt ett professionellt förhållningssätt.
Intervjuer kommer att påbörjas under ansökningsperioden.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum.
Stockholms stad, Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning
Samuel Jacquet samuel.jacquet@stockholm.se 08-50822527
