Biståndshandläggare inom äldreomsorgen
2025-12-08
Vill du göra skillnad för äldre i vår kommun?
Är du driven, modig och framåt? Då är det dig vi söker!
Du blir en del av Socialförvaltningen i Lindesbergs kommun, med placering på Bistånd och vuxen. Här arbetar du tillsammans med ett engagerat team på cirka 11 kollegor som alla har fokus på att ge god service och rättssäker handläggning. Vi har ett öppet arbetsklimat där samarbete och kompetensutveckling är centralt.Publiceringsdatum2025-12-08Arbetsuppgifter
Som biståndshandläggare hos oss blir du en viktig del i att skapa trygghet och livskvalitet för våra äldre invånare. Du arbetar med att utreda, bedöma och besluta om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och följer upp att behoven tillgodoses på bästa sätt.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Utreda och besluta om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och eventuellt LSS.
* Ha kontakt med brukare, anhöriga och samverkande aktörer.
* Dokumentera och följa upp beslut enligt gällande lagstiftning.
* Arbeta utifrån IBIC (Individens behov i centrum) för att skapa individuella och behovsanpassade insatser.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* Erfarenhet av myndighetsutövning eller handläggning enligt SoL eller LSS.
* Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
* B-körkort.
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av arbete med IBIC.
* Erfarenhet av handläggning inom äldreomsorg eller funktionsstöd.
* Kunskap om dokumentationssystem Lifecare, Viva.
Som biståndshandläggare möter du människor i olika livssituationer. Därför är det viktigt att du är lyhörd och har en god förmåga att kommunicera och skapa förtroende. Du behöver ha en god samarbetsförmåga och kunna arbeta bra tillsammans med dina kollegor och klienter. Du är strukturerad och noggrann för att säkerställa rättssäker handläggning. Vidare har du ett lösningsfokuserat arbetssätt och kan hantera komplexa situationer.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Lindesberg kännetecknas av en positiv och stark framtidstro. Vi investerar för framtiden och vill växa. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesberg. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Idag arbetar cirka 2 100 medarbetare med olika uppdrag för att ge invånarna god service med hög kvalitet. Välkommen att utvecklas vidare med oss! Ersättning
