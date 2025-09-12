Biståndshandläggare inom äldreomsorgen
2025-09-12
Mönsterås kommun ligger vid kusten mitt i Kalmar län och vi har cirka 13 400 medborgare att ge en god service till. Här finns regionens bästa företagsklimat, och vi är stolta över att rankas som en av landets bästa kommuner när det gäller allmänhetens och företagens syn på kommunal service och handläggning av ärenden.
Mönsterås kommun är kommunens största arbetsplats med över 1 400 medarbetare. Vi är en trygg arbetsgivare och en mindre kommun. Det gör att du har nära till både medborgare, kollegor och beslutsfattare, och du får vara med och utveckla individen, verksamheten och samhället!
Det är viktigt för oss att vara en attraktiv arbetsgivare och vi erbjuder flera olika personalförmåner, bland annat ett högt friskvårdsbidrag, och strävar efter att varje medarbetare ska ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Individ- och Familjeomsorgen i Mönsterås kommun består av fyra enheter: Vuxen, och familjerättsenheten, Barn- och ungdomsenheten med familjehemsenhet, Behandlarenheten samt Biståndsenheten. Varje enhet har en enhetschef som leder och fördelar arbetet. Enhetschefen finns även till för stöd och vägledning i det vardagliga arbetet. Det finns möjlighet till hemarbete och semesterväxling.
Biståndsenheten består av 9 biståndshandläggare fördelat på fyra inom äldreomsorg, en boendesamordnare och tre inom LSS/Socialpsykiatrin.
Vi erbjuder
• positiva och kunniga kollegor i en härlig arbetsgrupp
• tillgång till nära arbetsledning
• generös friskvård
I tjänsterna som biståndshandläggare inom äldreomsorgen, handlägger man personer med behov av omsorgsinsatser, enligt Socialtjänstlagen.
Arbetet består av utredningsarbete där man kartlägger och bedömer den enskildes situation och behov av hjälp och stöd samt fattar beslut om insatser utifrån gällande lagstiftning och delegationsordning. För att kunna utreda behovet i vår målgrupp ingår hembesök, uppföljningar via videomöten och telefon samt möten med Regionen. I utredningsarbetet lägger vi stor vikt på bra bemötande, välgrundade beslut och hög rättssäkerhet. Du kommer att samverka med andra delar inom kommunen så som sjuksköterskor, enhetschef samt rehab personal. Samarbete sker även med Regionen. Vi arbetar i verksamhetssystemet Life Care och med bedömningar efter IBIC, Individens Behov i Centrum.
Vi kan erbjuda dig ett omväxlande och meningsfullt arbete där du kan göra skillnad för den enskilde.Kvalifikationer
• Du är socionom eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Du har god förmåga att sätta dig in i människors skiftande levnadsvillkor och bemöta dem med respekt och lyhördhet.
• Du har lätt för att motivera människor till förändring och verkar utifrån ett salutogent förhållningssätt.
• Du är ansvarstagande och har förmåga att arbeta strukturerat och självständigt.
• Du uttrycker dig väl i tal och skrift.
• Du är intresserad av att bidra till den egna och gruppens utveckling och arbetsmiljö.
• Du tycker att det skulle vara stimulerande att arbeta i en liten kommun med närhet i samverkan och till beslut.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet. Erfarenhet av myndighetsutövning och tidigare arbete med målgrupperna är meriterande
Körkort är ett krav!
ÖVRIGT
Mönsterås kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd. Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Mönsterås kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd. Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
