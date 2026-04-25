Biståndshandläggare i Aneby kommun- Gör skillnad i en liten gemenskap!
2026-04-25
Vi söker dig som vill vara med och forma framtidens biståndshandläggning - där vi arbetar nära Esther, fångar behov tidigt och skapar lösningar som gör verklig skillnad. Hos oss får du möjlighet att påverka, utvecklas och bidra i en verksamhet där engagemang och nytänkande uppmuntras.
Välkommen till Aneby kommun
Aneby kommun är en värderingsstyrd arbetsgivare som präglas av öppenhet, utveckling och ansvar. Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats och en förebild inom offentlig sektor, där engagemang och stolthet genomsyrar verksamheten.
På sociala avdelningen i Aneby kommun arbetar vi nära människor i olika skeden av livet. Vår verksamhet präglas av engagemang, omtanke och ett starkt professionellt ansvar. Här möts du av en familjär arbetsmiljö där samarbete, tillit och respekt är grundläggande - både i mötet med dem vi är till för och med varandra som kollegor.
Vi arbetar tillsammans för att skapa trygghet, delaktighet och hållbara lösningar för barn, unga, vuxna och familjer. Med fokus på kvalitet, rättssäkerhet och utveckling strävar vi efter att ständigt förbättra våra arbetssätt och ge bästa möjliga stöd.
Du kommer tillhöra Myndighetsenheten Bistånd i Aneby kommun. Här arbetar biståndshandläggare inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg LSS/socialpsykiatri tillsammans med arbetsterapeut i ett tvärprofessionellt team. Vi månar om god intern samordning för samverkan och helhetssyn. Det är en betydelsefull del i vårt arbetssätt. Vi har nära samarbete inom teamet och tätt samarbete med våra verkställande verksamheter.
Läs mer om oss och våra värderingar här:https://aneby.se/jobbahososs
Intervjuer kommer ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Om rollen som biståndshandläggare
Som biståndshandläggare hos oss har du en nyckelroll i att göra verklig skillnad i människors vardag. Du arbetar med myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen där du utreder behov, fattar beslut och följer upp insatser - alltid med individens bästa i fokus.
Du blir en del av ett team där vi stöttar varandra och delar kunskap. Hos oss kombinerar du självständigt arbete med nära samarbete i team. Du möter människor i olika livssituationer och bidrar till att rätt stöd sätts in i rätt tid, med kvalitet, rättssäkerhet och ett professionellt bemötande som grund.
Du kommer bland annat att:
Handlägga ansökningar och utreda behov enligt socialtjänstlagen.
Fatta beslut om insatser utifrån individuella bedömningar.
Planera, dokumentera och följa upp beviljade insatser.
Samverka med brukare, anhöriga, vård- och omsorgspersonal samt andra myndigheter.
Arbeta i ett tvärprofessionellt team tillsammans för att säkerställa ett förebyggande arbetssätt där individens självständighet och återhämtning står i fokus.
Medverka i utveckling av arbetssätt, kvalitet och samverkan inom verksamheten.
Då vi är en mindre arbetsgrupp är det viktigt att du trivs i sammanhang där samarbete och teamkänsla är viktigt. För att lyckas i rollen som biståndshandläggare hos oss är det ett krav att du:
Har en kandidatexamen (180 hp) inom socialt arbete, såsom socionom, eller annan relevant högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Har erfarenhet av handläggning inom socialtjänst, gärna enligt socialtjänstlagen
Har B-körkort.
God svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har utbildning eller kunskap inom Individens behov i centrum (IBIC) samt kunskaper inom Pulsen Combine, Cosmic Link samt samordnad vårdplanering. Vi lägger också stor vikt vid personlig lämplighet och vi vill att du som söker:
Har ett empatiskt och professionellt bemötande som skapar förtroende.
Arbetar strukturerat och tar ansvar för rättssäker handläggning.
Kommunicerar tydligt och anpassar dig efter mottagare.
Kan analysera och fatta välgrundade beslut i komplexa situationer.
Trivs med samarbete och bidrar till ett gott arbetsklimat.
Varför arbeta hos oss?
En viktig roll i en engagerad arbetsgrupp som arbetar som ett team- Du får vara med och forma vårt arbetssätt och vår verksamhet. Hos oss blir du del av en arbetsgrupp där vi är måna om varandra, har lätt till skratt, där vi hjälps åt och tar gemensamt ansvar för vårt uppdrag.
God arbetsmiljö och flexibilitet- Vi värnar om balans mellan arbete och fritid och erbjuder friskvårdbidrag, möjlighet till flexibla arbetstider och distansarbete.
Personlig och professionell utveckling- Hos oss får du möjlighet att växa både inom ditt yrke och som individ, med tillgång till relevant fortbildning och extern handledning.
Nära arbetsledning- Vi satsar på nära arbetsledning och fortlöpande Teamträffar med ärendedialog. Som nyanställd får du en grundlig introduktion med dina kollegor och din chef som handledare.
Nära till beslut- I vår organisation har du möjlighet att snabbt få gehör för dina idéer och vara med och påverka arbetet för kvalitet och utveckling.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C321381".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aneby kommun
(org.nr 212000-0498)
Box 53 (visa karta
)
578 22 ANEBY Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Enhetschef
Åsa Löfkvist asa.lofkvist@aneby.se
9875855