Biståndshandläggare/Bolots till Norra innerstadens stadsdelsförvaltning
2025-10-06
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.
Välkommen till oss
Vill du arbeta med myndighetsutövning och är intresserad av målgruppen äldre? Biståndsbedömning för äldre ansvarar för myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen för personer över 65 år.
Vi utreder, beslutar, beställer och följer upp insatser för vår målgrupp. Området leds av områdeschef och innefattar fyra enheter inom området biståndsbedömning för äldre som sammanlagt består av 81 engagerade medarbetare. I gruppen hjälps vi åt och stöttar varandra vid arbetstoppar, delar med oss av kunskap och vår arbetsglädje.
Rollen som biståndshandläggare/bolots
I din roll som bolots arbetar du vräkningsförebyggande och motiverande med klienter över 65 år i stadsdelsområdet. I rollen ingår myndighetsutövning i form av att du utreder behov, bedömer och har förslag till beslut om insatser samt att du följer upp beslutade insatser. En stor del av din roll är att samverka med andra exempelvis hyresvärdar, ställföreträdare, primärvården, slutenvården samt andra enheter inom Socialtjänsten. Arbetet består till stor del av dokumentation och kommunikation i möten med andra vilket ställer stora krav på god kommunikation i tal och skrift.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vill du bli en del av vårt härliga, stora och engagerade gäng? Du blir i så fall en del av en arbetsplats som präglas av professionalism, värme och hög arbetsmoral. Som månadsanställd har du möjlighet till semesterväxling, flextid och friskvårdsbidrag. Vi tillämpar även sommararbetstid. Vi sitter i fräscha lokaler i öppet kontorslandskap, nära Odenplan och Torsplan med goda allmänna kommunikationer.
Denna rekrytering omfattar en tillsvidaretjänst. I verksamheten finns det redan två handläggare med bolotsuppdrag.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Socionomexamen
Goda kunskaper i Socialtjänstlagen samt rättspraxis
Erfarenhet av myndighetsutövning inom äldreomsorgen, allt ekonomiskt bistånd eller socialpsykiatri.
Praktisk och aktuell erfarenhet av vräkningsförebyggande arbete och arbete med hemlöshet.
Meriterande:
God kunskap om Stockholms stads riktlinjer
God kännedom om Stockholm stads boendeformer
Erfarenhet av motiverande samtal i olika situationer och miljöer
Kunskap inom hyresjuridik
Kunskap om utskrivningsprocessen enligt Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Vi söker dig som har god kommunikationsförmåga, talar och skriver tydligt samt kan lyssna och anpassa dig efter mottagaren och situationen. Du kommer ha kontakt med många människor både internt och externt och behöver ha god samarbetsförmåga för att lyckas väl i uppdraget. Du är flexibel och har förmåga att ställa om vid förändrade omständigheter samt har mycket god förmåga att följa gällande styrdokument och praxis. Vi behöver dig som är självgående, problemlösande och kan arbeta med komplexa frågor och analysera problem i olika delar i syfte att lösa dem.
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi kommer lägga stor fokus på personliga egenskaper i denna rekrytering. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5656". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Norra innerstaden stadsdelsförvaltning, Äldreomsorgsavdelningen Kontakt
Renata Stypula 08-50809057 Jobbnummer
9540982