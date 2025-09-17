Biståndshandläggare/ avgiftshandläggare
Rättvik - där tradition möter framtid!
Här finns de mest attraktiva boendemiljöerna med hög livskvalitet, trygghet och service för våra invånare och besökare; mycket tack vare vårt gedigna hållbarhetsarbete.
Socialförvaltningen ansvarar för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning samt stöd, rådgivning och andra insatser till barn, ungdomar och vuxna.
Socialförvaltningen är en arbetsplats med engagerade chefer och medarbetare med god stämning och sammanhållning.
Vi är måna om att våra medarbetare ska trivas.
Biståndsenheten söker nu en bistånds- och avgiftshandläggare.
Biståndsenheten är organiserad under socialförvaltningen, vilken är kommunens största förvaltning. Enheten ansvarar för att utreda, bedöma, besluta och följa upp insatser till äldre och till barn, ungdomar och vuxna med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar. Enheten leds av en verksamhetsnära chef och du kommer att ges regelbunden handledning och stöd tillsammans med teamet.
Biståndsenheten arbetar med att säkerställa rättssäkerheten och delaktigheten. Avdelningen består av ett team på 11 medarbetare tillsammans med avgiftshandläggare, socialförvaltningens nämndadministration och anhörigstöd. Dina arbetsuppgifter
Din uppgift som biståndshandläggare blir att utreda, bedöma och fatta beslut om insatser samt följa upp och ompröva beviljade insatser utifrån gällande lagrum. Arbetet innebär en nära dialog med de personer som söker insatser samt deras anhöriga. Därtill att samverka med andra aktörer såväl inom förvaltningen som med externa aktörer såsom slutenvård och öppenvård, skola och andra myndigheter. Din uppgift som avgiftshandläggare innebär även att en och en halv vecka i månaden arbeta med avgiftshandläggning tillsammans med avgiftshandläggare. I arbetet med avgiftshandläggning utreder du den enskildes avgiftsutrymme och fattar beslut om avgift.Kvalifikationer
Arbetet kräver högskoleutbildning i form av socionomexamen/ socialomsorgsexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Som person är du analytisk och lyhörd, positiv och lösningsorienterad. Du har en god samarbetsförmåga, är strukturerad och bidrar aktivt för att skapa arbetsglädje och trivsel i arbetslaget.
Att arbeta som Biståndshandläggare är ett varierat och utvecklande arbete som ger stor möjlighet till flexibilitet. Det är viktigt att du är självständig och beredd på ett omväxlande och utmanande arbete som kräver förmåga till omprioritering utifrån de arbetsuppgifter som inkommer. Du är självgående och har förmåga att anpassa dig till nya arbetsmiljöer. Du har intresse för administration, dokumentation och har god digital kompetens.
Tjänsten kräver att du behärskar svenska språket väl i såväl tal som skrift och att du har en god kommunikativ förmåga.
Du behöver ha körkort B, manuell, för att du ska kunna ta dig runt om i vår milsvida kommun i tjänsten.Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
I denna rekrytering erbjuder vi medflyttarservice i samarbete med Rekryteringslots Dalarna och bostadsförtur i samarbete med Rättviks Fastigheter AB.
Om arbetsgivaren:
I Rättviks kommun skapar vi förutsättningar för utvecklande arbetsplatser med trygga ledare och medarbetare.
Vi värnar om varandras arbetsmiljö och vill att alla medarbetare ska trivas och utvecklas hos oss.
För oss är det viktigt att alla går till jobbet med en positiv känsla och känner arbetsglädje.
Vi skapar livskvalitet och gör skillnad för människor varje dag, vi har Sveriges Viktigaste Jobb! Ersättning
